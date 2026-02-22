Lý do sân bay Đà Nẵng phải 'đóng cửa' 30 phút

TPO - Hôm nay (22/2, tức mùng 6 Tết), nhiều chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng bị ảnh hưởng do một flycam bay trái phép gần khu vực sân bay.

Khoảng 12h trưa, lực lượng chức năng phát hiện một flycam trái phép ở khu vực đường cất cánh phía Bắc sân bay Đà Nẵng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, cơ quan quản lý không lưu đã tạm ngưng khai thác đường băng trong khoảng 30 phút.

Tình huống này khiến khoảng 15 chuyến bay bị ảnh hưởng. Nhiều chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore khi đến Đà Nẵng phải bay nhiều vòng trên bầu trời. Đến gần 13h, các chuyến bay mới bay hạ cánh lại sân bay Đà Nẵng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay, ngày cuối nghỉ Tết, có 168 chuyến bay đến và 168 chuyến bay cất cánh tại sân bay Đà Nẵng. Từ ngày 8-22/2, Cảng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 4 sự vụ, vụ việc liên quan đến an toàn hàng không và các hoạt động khai thác tại sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, vào tháng 11/2025, một chiếc flycam ở khu vực đường Phạm Hùng bay cao hơn 400m, cách đường cất - hạ cánh của sân bay Đà Nẵng khoảng 60-70m. Cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm dừng khai thác đường băng trong khoảng 2 giờ đồng hồ, làm ảnh hưởng đến 18 chuyến bay.