Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Lý do sân bay Đà Nẵng phải 'đóng cửa' 30 phút

Thanh Hiềnn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (22/2, tức mùng 6 Tết), nhiều chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng bị ảnh hưởng do một flycam bay trái phép gần khu vực sân bay.

Khoảng 12h trưa, lực lượng chức năng phát hiện một flycam trái phép ở khu vực đường cất cánh phía Bắc sân bay Đà Nẵng.

maybay-dn-19.jpg
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, cơ quan quản lý không lưu đã tạm ngưng khai thác đường băng trong khoảng 30 phút.

Tình huống này khiến khoảng 15 chuyến bay bị ảnh hưởng. Nhiều chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore khi đến Đà Nẵng phải bay nhiều vòng trên bầu trời. Đến gần 13h, các chuyến bay mới bay hạ cánh lại sân bay Đà Nẵng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay, ngày cuối nghỉ Tết, có 168 chuyến bay đến và 168 chuyến bay cất cánh tại sân bay Đà Nẵng. Từ ngày 8-22/2, Cảng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 4 sự vụ, vụ việc liên quan đến an toàn hàng không và các hoạt động khai thác tại sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, vào tháng 11/2025, một chiếc flycam ở khu vực đường Phạm Hùng bay cao hơn 400m, cách đường cất - hạ cánh của sân bay Đà Nẵng khoảng 60-70m. Cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm dừng khai thác đường băng trong khoảng 2 giờ đồng hồ, làm ảnh hưởng đến 18 chuyến bay.

Thanh Hiềnn
#Flycam #bay trái phép #sân bay Đà Nẵng #chuyến bay ảnh hưởng #an ninh hàng không #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục