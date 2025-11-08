Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

18 chuyến bay ở Đà Nẵng bị flycam đe dọa, đường băng đóng cửa 2 tiếng

Thanh Hiền
TPO - Vụ việc xảy ra ngày 6/11, lực lượng chức năng phát hiện một thiết bị flycam ở khu vực đường Phạm Hùng bay cao hơn 400m, cách đường cất - hạ cánh của sân bay Đà Nẵng khoảng 60-70m.

Chiếc flycam bay trong vùng trời kiểm soát của sân bay, tại khu vực đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.

Máy bay bay gần khu vực đường Phạm Hùng bên dưới. Ảnh: Thanh Hiền.

Do flycam ở gần đường bay, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của các chuyến bay nên cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm dừng khai thác đường băng trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Nguồn tin của PV Tiền Phong cho hay, việc này làm ảnh hưởng đến 18 chuyến bay.

Cơ quan chức năng cũng đã thông báo cho các tổ dân phố trên tuyến đường Phạm Hùng về việc flycam làm ảnh hưởng đến các chuyến bay, để phối hợp tìm kiếm thiết bị cũng như người điều khiển. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được.

Theo Nghị định 288 về Quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, phương tiện bay phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời còn hiệu lực. Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay phải đủ 18 tuổi trở lên, điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 0,25kg trở lên phải có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng trực quan.

Trường hợp điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 2 ki-lô-gam trở lên, bay ngoài tầm nhìn trực quan, bay theo chương trình cài đặt sẵn thông qua bộ điều khiển trung tâm phải có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng thiết bị do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bằng, chứng chỉ quốc tế được Bộ Quốc phòng công nhận.

Các thiết bị bay trong khu vực cấm bay chỉ áp dụng đối với hoạt động bay công vụ; phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hiền
#chuyến bay #Đà Nẵng #flycam #sân bay Đà Nẵng #an toàn hàng không #ảnh hưởng chuyến bay

