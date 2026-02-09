Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Cảnh báo nguy cơ trễ chuyến bay vì nhầm nhà ga ở Tân Sơn Nhất

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bước vào cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM ghi nhận lượng hành khách và số chuyến bay tăng mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách cần kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay, đặc biệt là nhà ga khởi hành để tránh nguy cơ trễ chuyến do nhầm lẫn.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Bính Ngọ 2026, với số chuyến bay và lưu lượng hành khách tăng mạnh từng ngày.

Theo thống kê của ngành hàng không, chỉ riêng ngày 9/2, sân bay Tân Sơn Nhất có 952 chuyến bay cất và hạ cánh, phục vụ hơn 141.000 lượt hành khách, tăng đáng kể so với thời điểm trước đó.

9f5ef702c0084e561719.jpg
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách.

Lượng hành khách tăng nhanh khiến khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và các tuyến đường ra vào sân bay thường xuyên quá tải, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng và các hãng hàng không đã phát đi khuyến cáo, đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, đến sân bay sớm hơn thường lệ để tránh nguy cơ trễ chuyến.

Đáng chú ý, trong dịp cao điểm Tết, tình trạng hành khách đi nhầm nhà ga tiếp tục xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ lỡ chuyến bay. Hiện nay, các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways được khai thác tại nhà ga T3, trong khi VietJet Air vẫn khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1. Việc không nắm rõ thông tin nhà ga khiến một số hành khách mất nhiều thời gian di chuyển, làm thủ tục lại từ đầu.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tăng cường công tác hướng dẫn, bố trí nhân viên hỗ trợ và cập nhật thông tin chuyến bay trên hệ thống bảng điện tử tại các khu vực nhà ga để giúp hành khách dễ dàng nhận biết. Trong trường hợp hành khách đến nhầm nhà ga, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn di chuyển sang khu vực đúng quy định trong thời gian sớm nhất.

7c87dc09f603785d2112.jpg
Cơ quan chức năng khuyến cáo trong giai đoạn cao điểm Tết, hành khách nên theo dõi kỹ thông tin chuyến bay để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách chủ động check-in trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc ki-ốt tự làm thủ tục trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Đối với hành khách không có hành lý ký gửi, việc làm thủ tục trực tuyến sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và giảm áp lực tại sân bay.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, hành khách cần theo dõi kỹ thông tin chuyến bay, kiểm tra chính xác nhà ga khởi hành in trên vé hoặc thông báo của hãng hàng không, có mặt tại sân bay sớm để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi, an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc do quá tải hoặc nhầm lẫn nhà ga.

Anh Nhàn
#Cao điểm Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất #Quy trình làm thủ tục và kiểm tra an ninh #Quản lý lưu lượng hành khách #Hướng dẫn di chuyển nhà ga #Khuyến nghị check-in trực tuyến #Nguy cơ nhầm nhà ga và lỡ chuyến #Tăng cường nhân viên hỗ trợ khách hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục