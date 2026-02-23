'Đồng hồ lịch sử' điểm giờ hành động

TP - Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng tròn 100 năm ra đời. Trước mốc lịch sử thiêng liêng đó, yêu cầu mà Tổng Bí thư đưa ra “phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn” không chỉ là lời kêu gọi, mà là mệnh lệnh hành động, đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá.

“Làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội”

Những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, cụm từ “hành động” vang lên vừa là lời nhắc nhở, vừa là mệnh lệnh, yêu cầu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh.

Từ đại hội, trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. “Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chạy đua với thời gian, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm, văn kiện Đại hội đi kèm chương trình hành động thực hiện. Đây là "đột phá" so với các đại hội trước đây, chỉ rõ "chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Đặc biệt, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn”

Theo Tổng Bí thư, ba đột phá chiến lược về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021 - 2030, nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá. “Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

“Đối với người đứng đầu, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

Bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hoá giải, đúng như Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong". “Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”, theo Tổng Bí thư.

“Hàng thẳng lối thông, đồng lòng cùng tiến”

Từ thực tiễn phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi. Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận.

Tinh thần hành động cũng là điều được lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại đại hội nhằm tháo gỡ 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ tích cực, quyết liệt, “làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ", bảo đảm phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: MQ

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh đến tinh thần “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Nhất là đối với người đứng đầu, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Từ bài học trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Theo ông, việc sắp xếp tinh gọn không chỉ giảm số lượng về tổ chức, đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà quan trọng hơn là đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đã mở ra không gian, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa để phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn tiếp theo.

“Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Công tác tổ chức triển khai thực hiện được nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có sự chủ động, linh hoạt trong sáng tạo, triển khai từ trên xuống dưới, Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng; không chủ quan nóng vội nhưng cũng không cầu toàn với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời chuyển đổi trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đây là bài học kinh nghiệm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xu hướng phát triển mới, qua đó khắc phục được khâu yếu về tổ chức thực hiện trước đây.

Từ Đại hội đến đời sống, từ văn kiện đến từng quyết định điều hành, tinh thần xuyên suốt là không cho phép chậm trễ. Chỉ bằng hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất, cơ hội phát triển đất nước mới có thể trở thành hiện thực.