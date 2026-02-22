Công an Đà Nẵng xử lý gần 1.850 vi phạm giao thông dịp Tết

TPO - Huy động lực lượng trực xuyên Tết, Công an Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa ngõ và tuyến trọng điểm, xử lý gần 1.850 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều lỗi nồng độ cồn, quá tốc độ và chở quá số người.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong hai ngày 21 và 22/2 (tức mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Phòng CSGT, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, 100% cán bộ, chiến sĩ được huy động trực xuyên đêm, tập trung tại các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố, các tuyến đường trọng điểm, khu vực du lịch, điểm vui chơi giải trí. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai chủ động, linh hoạt theo từng khung giờ, từng khu vực, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

CSGT TP Đà Nẵng phân làn giao thông ở khu vực cửa ngõ.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định… Tinh thần xử lý được quán triệt rõ ràng: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điển hình, tối 20/2, Phòng CSGT Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông về xe khách giường nằm biển kiểm soát 47B-016.XX chạy tuyến Đắk Lắk – Hà Tĩnh chở quá số người quy định, đang lưu thông hướng về Quốc lộ 14B. Chỉ chưa đầy 30 phút, lực lượng CSGT đã dừng được phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe có tới 60 hành khách, vượt 17 người so với quy định. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện. Việc xử lý kịp thời không chỉ bảo đảm an toàn cho hành khách mà còn thể hiện sự quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông ngay từ sớm.

Trong 7 ngày đầu cao điểm Tết (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết), lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện và xử lý 1.850 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có 368 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.155 trường hợp vi phạm tốc độ cùng nhiều hành vi vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

CSGT Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên khu vực đèo Hải Vân.

Với tinh thần “xuyên Tết, xuyên đêm”, lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào thành phố, các điểm du lịch, lễ hội. Các hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.