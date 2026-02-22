Chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong

TPO - Sau khi uống bia về nhà, người chồng cũ phát hiện người đàn ông nằm trên giường của vợ cũ nên lao vào đánh đến bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra vụ chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong xảy ra tại ấp Trường Đức, xã Đất Mới.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), bà H.T.P tổ chức nhậu cùng ông C.T.Ph tại nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, ông N.V.Q (47 tuổi, chồng cũ của bà P.) về đến nhà. Khi vào trong, ông Q. phát hiện ông Ph. nằm trên giường của bà P. nên bực tức và lao vào đánh ông Ph.

Theo lời khai ban đầu, ông Q. dùng tay đánh ông Ph. 3 cái vào vùng mặt và 1 cái vào vùng hạ bộ. Thời điểm bị đánh, ông Ph. đang say rượu và nằm bất động.

Một lúc sau, bà P. phát hiện ông Ph. bất tỉnh nên gọi lực lượng an ninh trật tự ấp hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến 23h46 cùng ngày, ông Ph. tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, ông Q. và bà P. đã ly hôn từ tháng 8/2022, nhưng do chưa phân chia tài sản nên cả 2 vẫn sống chung nhà. Ông Q. khai trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông đã uống 3 lon bia.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có dấu hiệu tội phạm giết người, Công an xã Đất Mới đã đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu đối với những người liên quan và tạm giữ ông Q.