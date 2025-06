Bản tin 8H: Chồng cũ tìm tới tận chỗ làm, đánh túi bụi người phụ nữ

TPO - Đang làm việc tại quán cà phê, người phụ nữ bị chồng cũ tìm đến đòi gặp. Hai bên xảy ra cự cãi rồi người đàn ông tấn công vợ cũ,

Ngày 8/6, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc người phụ nữ bị chồng cũ hành hung trước quán cà phê. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 10h30 ngày 7/6, trong lúc chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê Nghệ An) đang làm việc tại quán cà phê trên đường 22 tháng 12 (phường An Phú), chồng cũ là Đặng Văn Hùng (29 tuổi, cùng quê) tìm tới, rồi xảy ra cự cãi. Hùng sau đó nắm tóc, đấm túi bụi vào mặt, đầu chị L. khiến nạn nhân bị chảy máu. Hành hung xong, Hùng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định chị L. bị vết thương ở vùng má trái và cánh tay trái, phải khâu vết thương. Nạn nhân đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Chị L. và Hùng từng là vợ chồng, có chung với nhau 3 người con. Hai người ly hôn vào cuối tháng 4.

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy chở theo hai trẻ em chặn đầu một taxi công nghệ trên đường Lê Hồng Phong (thuộc Phường 1, Quận 5, TPHCM). Trong clip, người đàn ông liên tục giật mạnh tay nắm cửa ô tô. Khi tài xế mở hé cửa kính để cầu cứu, người này lao tới giật bung cửa kính bên hông xe và đưa tay vào trong đòi đánh tài xế. Một lúc sau, người đàn ông mới lên xe máy rời khỏi hiện trường, kèm theo lời thách thức. Theo ông K.N.L. (tài xế taxi công nghệ), sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. Khi đang lái xe chở khách từ đường Trần Hưng Đạo rẽ vào Lê Hồng Phong, ông bị người đàn ông đi xe máy chặn đầu, dù hai xe chưa xảy ra va chạm. Vụ việc khiến ô tô của anh L. bị hư hỏng phần cửa kính. Công an Phường 1 (Quận 5) xác nhận đã nắm bắt sự việc và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 6/6, người dân phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng, vỉ thuốc, tuýp dạng lỏng bị đổ bỏ bên đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Số sản phẩm này thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó có nhiều sản phẩm ghi là sản xuất tại thành phố Hà Nội, một số sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm chức năng và thuốc bổ như sụn cá mập, tổ yến, nhân sâm, DHA, vitamin C, sản phẩm dành cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ… Theo người dân, số hàng trên được chở bằng xe ba gác, đổ trộm vào ban đêm. Lãnh đạo địa phương đã báo cáo ngành chức năng vào cuộc điều tra, trích xuất camera khu vực truy tìm người có liên quan, đồng thời có phương án xử lý tránh ô nhiễm môi trường.

Tối 8/6, tin từ UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nổ khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h40 cùng ngày, nhiều người nghe tiếng nổ lớn phát ra tại tiệm sửa xe đạp của ông L.V.U. (49 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai). Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện ông U. tử vong cùng nhiều đồ dùng trong tiệm sửa xe bị hư hỏng... Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng nhận định ông U. tử vong nghi do nổ đầu đạn.

Ngày 9/6, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ. Từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (30-70mm, có nơi trên 180mm). Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (20-40mm, có nơi trên 80mm). Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%. Thời gian xảy ra nắng nóng trong ngày khoảng từ 11-16 giờ. Từ ngày 10/6, nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có xu hướng dịu dần. Chiều và tối 9/6, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (20-40mm, có nơi trên 70mm). Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10-30mm, có nơi trên 50mm).

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tới 17h chiều 8/6, mưa lớn gây thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai. Thời tiết cực đoan khiến 2 người tử vong, mất tích. Trong đó, 1 người tử vong do sét đánh tại Hà Giang (ông Lầu Mí Chính, SN 1978, trú tại thôn Po Ma, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc). 1 người mất tích do lũ cuốn tại Lào Cai (anh Vương Đức Hùng, SN 1994, trú tại tổ Na Khui, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương).