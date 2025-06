Bản tin 8H: Động thái của BHXH sau tin người tố C.P bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động

TPO - BHXH huyện Mỹ Xuyên đã cấp lại thẻ bảo hiểm y tế diện bảo trợ xã hội cho người tố cáo cửa hàng C.P bán thịt lợn bệnh, đồng thời trả lại viện phí cho lần chạy thận ngày 3/6 mà anh phải tự trả.

Trước thông tin người tố cáo cửa hàng C.P bán thịt lợn bệnh chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/6/2025 và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hiệu lực, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đã phối hợp UBND thị trấn Mỹ Xuyên cấp lại thẻ BHYT diện bảo trợ xã hội cho anh L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên), có hiệu lực từ 1/6/2025 đến 31/12/2025.Đồng thời, BHXH cũng phối hợp với Bệnh viện Hoàng Tuấn hoàn trả 700.000 đồng viện phí cho lần chạy thận ngày 3/6 mà anh phải tự trả. Bảo hiểm xã hội Khu vực XXVIII (Đồng Nai - Bình Phước) cho biết đã chi trả tổng cộng gần 209 triệu đồng từ quỹ BHYT.

Tối 7/6, ông Lữ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày, Thò Bá Xểnh (18 tuổi, trú tại xã Tri Lễ) bị sét đánh khi ở trong nhà. Dù được gia đình và cán bộ bản sơ cứu ngay sau đó, nạn nhân không qua khỏi.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản là cát thu hồi từ hoạt động nạo vét lòng hồ Thủy điện Đam B’ri (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm). Qua đó, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng đấu giá khối lượng cát này là Công ty TNHH Cà phê Thuận Dung (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) với số tiền đấu giá 2,442 tỷ đồng cho 9.148 m3 cát. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND huyện Bảo Lâm bàn giao tài sản trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải vận chuyển hết tài sản trúng đấu giá ra khỏi bãi tập kết theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/6, đồng bằng Bắc Bộ sẽ ghi nhận mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-36°C, một số nơi có thể vượt mức 36°C. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt nắng nóng ngắn ngày, từ đêm 8/6, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Thời tiết miền Bắc dịu lại, nắng nóng cũng kết thúc vào ngày 9/6. Tại Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng kéo dài hơn và cường độ gay gắt hơn. Dự báo trong hai ngày 8 và 9/6, khu vực này sẽ trải qua đợt nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Dự báo, từ 10/6 trở đi, nắng nóng tại các địa phương này xu hướng dịu dần, nền nhiệt giảm.

Chiều 7/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, chị T.H.U. (20 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy BKS 84L1- 492.49 chở chị S.T.T. (25 tuổi, cùng ngụ địa phương) lưu thông trên QL1, từ hướng TP.HCM đi miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) trời đổ mưa khiến đường trơn, xe máy bị chao đảo làm 2 người té xuống đường, văng khỏi xe và va chạm với xe container BKS 51D- 341.44 do anh Trương Văn Hòa (40 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Hai cô gái bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/6, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông bị tố có hành vi phản cảm, quấy rối tình dục trên địa bàn.Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo phông trắng, quần đùi xanh rượt đuổi một cô gái đi xe máy trong đêm. Cô gái bị bám theo đến tận ngõ 515 Hoàng Hoa Thám. Khi dừng lại, người này cởi bỏ quần áo, tiến gần đến phía cô gái, sau đó quay lưng lại, mặc quần áo và rời đi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng không cư trú tại ngõ 515. (XEM CHI TIẾT)