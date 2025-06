Bản tin 8H: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6. Đại tá Ngô Cự Vinh được giao phụ trách Công an tỉnh Bình Định cho đến khi bổ nhiệm lãnh đạo mới.

Chiều 3/6, Công an tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2025. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 1/6. Đại tá Ngô Cự Vinh sinh năm 1975, quê quán huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, trình độ thạc sĩ Cảnh sát nhân dân. Trước khi được giao phụ trách Công an tỉnh Bình Định, Đại tá Ngô Cự Vinh trải qua các chức vụ Phó phòng Hồ sơ, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an huyện Tây Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho hai Phó Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Lê Hồng Phong và Đại tá Đinh Xuân Huy. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Phong và Đại tá Đinh Xuân Huy sẽ chính thức nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6.

Ngày 3/6, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã công bố Quyết định số 1710/QĐ-BYT ngày 21/5/2025 của Bộ Y tế về việc công nhận ông Phạm Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng - giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 3/6, một tàu cao tốc du lịch bất ngờ bốc cháy dữ dội trên vùng biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, tại vùng biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu T.D. 86 trong khi di chuyển về gần cảng Ao Tiên để tiếp nhiên liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, trên tàu không có du khách. Để tránh thiệt hại cho các tàu lân cận, tàu bị cháy được kéo ra ngoài biển rồi tiến hành dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa quá to, chỉ khoảng 30 phút sau, ngọn lửa bao trùm gần như toàn bộ chiếc tàu, cột khói bốc lên mù mịt. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng tàu cao tốc gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm); từ ngày 5/6 khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Cùng thời điểm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo khu vực Bắc Bộ, từ khoảng 8-9/6 có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng từ khoảng ngày 7-9/6 có khả năng có nắng nóng diện rộng. Khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Chiều 3/6, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.