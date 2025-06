Bản tin 8H: Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nghỉ hưu

TPO - Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã nhận quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí.

Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/6/2025. Thiếu tướng Rah Lan Lâm năm nay 59 tuổi, dân tộc Jrai, quê huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phụ trách Công an tỉnh từ ngày 1/6/2025 cho đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex mới ban hành Nghị quyết số 178. Trong đó, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn và tạm dừng tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Nam Hải, kể từ ngày 30/5. Trước đó, Bộ Tài chính đã quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex đối với ông Đào Nam Hải, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh, người đại diện theo pháp luật của tập đoàn, thay ông Hải điều hành Petrolimex từ ngày 8/5. Phần vốn Nhà nước tại Petrolimex do ông Hải đại diện cũng được giao cho ông Thanh.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Tháp; trao quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Báo và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Báo Đồng Tháp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Ngọc Hạnh - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp - giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Tháp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 718/QĐ - BXD thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai các dự án đường sắt quốc gia. Theo đó, Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm trưởng ban và 4 phó trưởng ban là 4 thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Danh Huy (Phó trưởng ban thường trực), Nguyễn Văn Sinh, Bùi Xuân Dũng, Phạm Minh Hà. Ban chỉ đạo có 14 thành viên gồm vụ trưởng, cục trưởng các vụ, cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Xây dựng; Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt; Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến các dự án đường sắt quốc gia của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng.

UBND thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân nghi nhảy cầu Xuân Sơn sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm trên sông Son. Nạn nhân được xác định là anh C.P.D. (26 tuổi), trú tại tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Phong Nha. Khoảng 15h15 cùng ngày 2/6, nạn nhân được phát hiện trên sông Son, cách cầu Xuân Sơn khoảng 100m về phía hạ lưu, hướng xã Hưng Trạch. Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/6, UBND thị trấn Phong Nha nhận được tin báo về một trường hợp nghi nhảy cầu.

Ông Ngô Minh Tùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Thành (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho biết bức tường rào bị mưa giông lớn làm sập ngã vào hướng mái che của hộ dân khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 2/6, mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc rất mạnh khiến hàng rào cao 8m của công trình do ông N.T.H. (47 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành) làm chủ bất ngờ đổ sập lên mái che nhà bà L.T.M.L. (58 tuổi, trú sát vách tường). Lúc này, bà L. đang bế cháu L.D.K. (1 tuổi) bước ra sân, lấy quần áo. Chị T.T.H.N. (32 tuổi, con dâu bà L.) đang ở phía mái che bên hông nhà. Hậu quả, 2 bà cháu tử vong tại chỗ, chị N. bị thương nặng.

Sáng 3/6, Bắc Bộ mưa rào và dông, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt 40°C, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong đó, vùng núi và trung du cục bộ mưa rất to trên 150mm. Thủ đô Hà Nội cũng đón mưa "giải nhiệt", mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ cao nhất ngày 3/6 giảm khoảng 6-7°C so với nhiệt độ cao nhất ngày 2/6. Ngoài ra, chiều và đêm 3/6, Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ Quảng Bình đến Phú Yên có nơi nắng kéo dài từ 10-17h. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50–55%. Nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ cũng sẽ kết thúc từ 4/6. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông chiều tối, ban ngày nắng gián đoạn.