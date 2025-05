Bản tin 8H: Thiếu tướng Vũ Hồng Quang được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

TPO - Thiếu tướng Vũ Hồng Quang và đồng chí Lê Hải Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Chiều 29/5, Tỉnh uỷ Cao Bằng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khoá XIX, thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu bổ sung 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy.Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã bỏ phiếu bầu 2 đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, 2 đồng chí Vũ Hồng Quang và Lê Hải Hòa đã đạt 39/39 phiếu, đạt tỷ lệ 90,69% (Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cao Bằng có 43 đồng chí, có mặt 39 đồng chí, các đồng chí vắng mặt có lý do).

Ngày 29/5, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ tổ chức trao thưởng giải đặc biệt và giải phụ của giải đặc biệt cho ông H.T.T. (xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Cụ thể, ông T. trúng 2 vé giải đặc biệt trị giá trên 1 tỷ đồng và 3 vé giải phụ của giải đặc biệt với số tiền trên 75 triệu đồng.

Theo VietNamNet, ngày 29/5, Công an tỉnh Bình Dương có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một). Trung tá Hoàng bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày, kể từ ngày 29/5 để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm. Trung tá Hoàng bị đình chỉ do có hành vi gây thương tích cho một người đàn ông vào tối ngày 28/5. Lúc đó, Trung tá Hoàng có dấu hiệu say xỉn, không mặc áo, liên tục có lời nói thiếu chuẩn mực và gây thương tích cho người đàn ông. Quá trình này bị người đi đường phát hiện, quay lại clip chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/5, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm.Đêm 30 và ngày 31/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nắng nóng. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 31/5 có nắng nóng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 30/5 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Chiều 29/5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình, cùng là Phó Giám đốc Công an tỉnh.Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã công bố quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi và hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình từ ngày 1/6. Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Thiếu tướng Kiên Rịnh và Đại tá Huỳnh Văn Thình có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy mới. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 56. Trong đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBKT Trung ương nhận thấy bà Nguyễn Thị Kim Chi trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải thi hành kỷ luật. (XEM CHI TIẾT)