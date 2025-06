Bản tin 8H: Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng

TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng. Thực hiện Quyết định số 193 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng thay đồng chí Trung tướng Lê Đình Thương nghỉ công tác để nghỉ chuẩn bị nghỉ hưu. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng giữa Trung tướng Lê Đình Thương (người bàn giao) và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt (người nhận bàn giao).

Bảo hiểm xã hội Khu vực XXVIII (Đồng Nai - Bình Phước) cho biết đã chi trả tổng cộng gần 209 triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho anh L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), người phản ánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam liên quan đến vấn đề thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Theo đó, ông N. làm việc tại Công ty C.P. Việt Nam - chi nhánh TP Cần Thơ từ ngày 5/2/2023, giữ vị trí nhân viên văn phòng. Công ty đăng ký cho ông N. tham gia BHXH, BHYT từ đầu năm 2023 tại BHXH tỉnh Đồng Nai. Ngày 1/6/2025, Công ty C.P. chấm dứt hợp đồng lao động với ông N. và đề nghị cơ quan BHXH dừng đóng các loại bảo hiểm bắt buộc. Dữ liệu từ BHXH tỉnh Đồng Nai cho thấy ông N. bắt đầu điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa H. (tỉnh Sóc Trăng) từ tháng 8/2023.

Chiều 6/6, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An bị tai nạn tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h42 cùng ngày, đang lái xe máy BKS 61D1-809.xx trên đường số 2 trong Khu công nghiệp Dapark, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), ông Trần Ngọc H. (44 tuổi, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An) bất ngờ loạng choạng tay lái, làm chiếc xe máy ngã văng lên vỉa hè. Ông H. ngã xuống, va vào cột sắt của một biển hiệu. Vụ tai nạn làm ông H. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Ông H. là cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND TP Dĩ An.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7-8/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Chiều tối và đêm Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ đêm 6-7/6 là 20–40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 6/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công giữ chức vụ chức Chánh Văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 6/6. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm TS Hoàng Ngọc Hải, Phó Chánh Văn phòng Học viện giữ chức Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/6, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Trần Ngọc Thuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Võ Văn Chánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Tiến, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang. Ban Bí thư nhận thấy Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh và Nguyễn Văn Tiến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. (XEM CHI TIẾT)