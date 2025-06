Bản tin 8H: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã tử vong khi đi công tác

TPO - Trên đường đi công tác, một Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tại Đắk Lắk có biểu hiện mệt mỏi. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối 4/6, thông tin từ UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã qua đời trong lúc đi công tác trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, đoàn công tác của xã Cuôr Đăng, trong đó có ông Y Lý Niê (57 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã), đi công tác tại địa bàn huyện Ea H'leo. Trên đường đi, ông Y Lý Niê vẫn trò chuyện vui vẻ, bình thường. Tuy nhiên, khi đến huyện Ea H'leo, ông Y Lý Niê có biểu hiện mệt mỏi. Khoảng 8h cùng ngày, tài xế phát hiện ông Y Lý Niê có biểu hiện khó thở nên cùng mọi người đưa vào Trạm xá Quân y trên địa bàn huyện Ea H'leo sơ cứu. Tiếp đó, ông Y Lý Niê được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối 4/6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết đã nắm được vụ việc nhiều người nhập viện sau khi ăn buffet ốc giá 140.000 đồng/người ở TP Tuy Hòa. Theo vị này, tình hình bệnh nhân đã ổn định. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, lấy mẫu và tạm thời đóng cửa nhà hàng. Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Phú Yên yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán buffet. Trước đó, vào đầu tối ngày 2/6, bà Trương Thị Băng Tâm (41 tuổi, ở thị xã Đông Hòa) cùng 6 người nhà phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn buffet tại quán ăn trên.

Ngày 4/6, Công an ở TP Cần Thơ đang làm rõ vụ hai thanh niên đi xe máy tự tông vào tường khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu khoảng 6h cùng ngày, hai nam thanh niên người Ấn Độ chở nhau trên xe máy chạy từ hẻm 51 ra đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn gần hồ Búng Xáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Khi đến đoạn đường cong, do không làm chủ được tốc độ, người điều khiển xe lao sang lề trái và tông vào tường nhà dân. Vụ tai nạn khiến một thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nghiêm trọng được đưa vào bệnh viện. 2 nạn nhân đang theo học một trường đại học tại TP Cần Thơ, thuê trọ ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với người đàn ông có hành vi đỗ xe trên cầu vứt đồ xuống sông. Theo đó, ngày 2/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 36A-495.xx đang lưu thông trên cầu thì bất ngờ dừng xe, mở cốp lấy đồ vứt xuống sông. Lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là anh L.V.D (SN 1977, ở thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hóa). Anh D. khai nhận dừng xe trên cầu vào sáng 1/6 để tiện cho việc lấy đồ thả phóng sinh. Ngoài phạt tiền, anh D. bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/6, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng và còn khá dịu mát với mức nhiệt cao nhất khoảng 32-33 độ. Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 5/6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất đến 34 độ. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng; từ đêm 8-9/6 khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm); sau có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa công bố quyết định của Bộ công an về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đại tá Nguyễn Hồng Nhật có nguyện vọng xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và đã được Đảng uỷ Công an Trung ương thống nhất. Sau khi ông Nhật nghỉ hưu, Bộ Công an giao đại tá Trần Thị Thu Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Kon Tum trong giai đoạn chờ sáp nhập tỉnh. (XEM CHI TIẾT)