Công an Nhân dân thể hiện vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

TPO - Chiều 4/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Kiến nghị đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, thời gian qua, CAND đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai Đề án 06 đã tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình chuyển đổi số toàn quốc.

Bộ Công an đã chủ động kiến nghị đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, đồng thời chỉ đạo xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác quản lý hiện đại và hiệu quả hơn.

Ban Chỉ đạo 57 của Bộ Công an, sau hơn 2 tháng thành lập, đã bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, hệ thống VNelD cung cấp hàng chục tiện ích, triển khai thí điểm nhận diện sinh trắc học tại sân bay Tân Sơn Nhất, lấy ý kiến người dân về sửa đổi Hiến pháp. Cổng dịch vụ công Bộ Công an tiếp tục hoạt động hiệu quả, với trung bình trên 5 triệu hồ sơ trực tuyến mỗi tháng, tỷ lệ trực tuyến đạt hơn 95%.

Các đại biểu tại hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, như tăng cường ứng dụng VNelD vào phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống tội phạm; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng; mở rộng hệ thống cửa tự động xuất nhập cảnh...

Đề xuất xây dựng các luật mới như Luật AI, Luật An ninh dữ liệu...

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, sống còn của đất nước. Lực lượng CAND phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, qua đó góp phần cụ thể hóa tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm về khát vọng phát triển đất nước, không để bỏ lỡ cơ hội thời đại số.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi cấp ủy trong CAND cần có nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ này; các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số", huy động lực lượng đoàn viên, phụ nữ trong CAND tích cực tham gia chuyển đổi số.

Hội nghị cũng thông qua các quyết định quan trọng như: thành lập Ban Chỉ đạo 57, ban hành Quy chế hoạt động và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tháo gỡ rào cản, nghiên cứu đề xuất xây dựng các luật mới như Luật AI, Luật An ninh dữ liệu...

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an khẳng định quyết tâm chính trị cao của lực lượng CAND trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển bền vững của đất nước.