Bắt khẩn cấp đối tượng đốt xe máy khi bị CSGT kiểm tra

Lữ Hồ
TPO - Khi bị CSGT kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) đã có hành vi đe doạ lực lượng CSGT và sau đó đốt xe máy rồi bỏ đi.

Ngày 21/2, Công an phường Cam Linh (tỉnh Khánh Hoà) cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa đối tượng về trụ sở làm việc đối với đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh).

dotxe1.jpg
Thắng có hành vi đốt xe khi bị CSGT kiểm tra vi phạm. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20/2, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuần tra trên đường 3 tháng 4, thuộc phường Cam Linh thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô hiệu Exciter màu đỏ đen, chở theo một người phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu.

Phát hiện vi phạm nói trên nên tổ tuần tra CSGT đã dừng lại để kiểm tra. Dù cán bộ tổ tuần tra yêu cầu Thắng xuất trình giấy tờ, nhưng đối tượng này có hành vi lớn tiếng, không chấp hành và lao vào đe dọa lực lượng CSGT. Sau đó, Thắng kéo xe máy ra giữa đường đẩy ngã, mở nắp xăng đốt. Khi lửa cháy to, đối tượng tiếp tục la hét lớn tiếng rồi cùng người phụ nữ trên bỏ đi.

dotxe2.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng và chiếc xe bị đốt cháy. Ảnh: CACC.

Đến chiều 20/2, Công an phường Cam Linh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đưa đối tượng Nguyễn Văn Thắng về trụ sở làm việc. Được biết, Thắng có 1 tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, vừa ra tù cuối tháng 6/2025. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Thắng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Lữ Hồ
