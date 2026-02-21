Bắt đối tượng cướp ô tô sau gần 1 giờ gây án

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ một đối tượng manh động cướp ô tô sau gần 1 giờ gây án

Theo đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20/2, tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, anh P.T.T, đỗ xe ôtô nhãn hiệu TOYOTA Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) ở ven đường để xuống mua tạp hóa thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) dùng súng đe dọa, cướp đi chiếc xe rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tổ chức truy xét, khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các phường, xã triển khai chốt chặn trên các tuyến giao thông.

Bằng sự hiệp đồng tác chiến, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đến 20h10’ cùng ngày, tại Tỉnh lộ 295B, đoạn qua TDP Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát cơ động làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tại TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Trung.

Công an thu giữ toàn bộ tang vật liên quan; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.