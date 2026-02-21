Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tổng giám đốc PFS lừa đảo huy động vốn hàng trăm tỷ đồng không còn khả năng chi trả

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS Hoàng Nam huy động từ 400 khách hàng với tổng số tiền khoảng 311 tỷ đồng nhưng đã sử dụng hết, không còn khả năng trả cho khách hàng.

Tổ chức hội thảo, hội nghị 'gọi' vốn hàng trăm tỷ đồng

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu để mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2020, bị cáo Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, đến ngày 19/5/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS.

Viện Kiểm sát xác định, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc, bị cáo Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn vào công ty; hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho các tổ chức, cá nhân khác vay từ đó phát sinh lợi nhuận, trả lãi cho nhà đầu tư.

Bị cáo Hoàng Nam hứa sẽ trả lãi theo tỷ lệ từ 1,5% - 6%/số tiền góp vốn/tháng; khi hết hạn hợp đồng, cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi; kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản 5899999989999 của Công ty PFS mở tại Ngân hàng MBBank.

Trái với lời cam kết, sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, bị cáo Hoàng Nam không sử dụng kinh doanh cho vay mà dùng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Viện Kiểm sát cáo buộc, tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Nam thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

screen-shot-2026-02-21-at-091148.png
Bị cáo Hoàng Nam

Không còn tiền để trả nhà đầu tư

Theo lời khai của Nam, để mọi người tin tưởng, ông còn đưa ra Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty PFS.

Ban đầu, Nam sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay lại nhưng lãi suất thấp, khách vay ít nên không đủ tiền để trả tiền lãi, tiền thưởng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, bị cáo vẫn cam kết trả lợi nhuận để huy động tiền và sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi cho nhà đầu tư trước.

Bị cáo cũng thừa nhận đã huy động từ 400 khách hàng được khoảng 311 tỷ đồng. Trong đó, Nam chi trả tiền gốc 9 tỷ đồng, trả tiền lãi 37 tỷ đồng, trả nợ cá nhân là 42 tỷ đồng; còn lại 223 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên, tiền thuê trụ sở, văn phòng đại diện, hội thảo, hội nghị... đến nay không còn khả năng trả lại cho khách hàng.

Hiện bị cáo Hoàng Nam cũng khai không có tài sản hay tiền trong tài khoản ngân hàng nên không thể bồi thường, khắc phục được cho bị hại.

Thời điểm khởi tố, cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Về Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng nhà nước, Hoàng Nam khai chỉ có hình ảnh của văn bản này do nhà đầu tư cung cấp nhưng không nhớ thông tin cụ thể. Bị cáo thấy có lợi trong việc huy động vốn của các nhà đầu tư nên để mặc cho văn bản này được phát tán.

Do cơ quan điều tra không thu được bản gốc Quyết định số 286/QĐ-NHNN nên không có căn cứ trưng cầu giám định. Do đó, cơ quan tố tụng chưa đủ cơ sở quy kết bị cáo Hoàng Nam về hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Hoàng An
