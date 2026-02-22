Hải Phòng xử phạt 800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Hải Phòng đã kiểm soát hơn 66.300 phương tiện, lập biên bản 1.846 trường hợp vi phạm, trong đó có 800 vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn khiến 7 người chết (giảm 30%), 16 người bị thương (tăng 14,2% so với Tết Ất Tỵ 2025).

Trong 9 ngày nghỉ Tết (14/2-22/2), lực lượng CSGT Hải Phòng đã bố trí 914 lượt tổ công tác, gồm 4.152 cán bộ, chiến sĩ ứng trực đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Cảnh sát đã kiểm soát 66.354 phương tiện, lập biên bản xử lý 1.846 trường hợp vi phạm, trong đó 504 ô tô, 1.263 xe máy và 77 phương tiện khác.

Cảnh sát giao thông Hải Phòng kiểm tra, xử lý vi phạm dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng chức năng đã xử lý 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 267 trường hợp vi phạm tốc độ… Qua đó, phạt tiền theo lỗi hơn 7,1 tỷ đồng, tước 93 giấy phép lái xe, tạm giữ 29 ô tô và 730 xe máy.

Trong đó ngày mùng 1 Tết, Phòng CSGT Hải Phòng đồng loạt ra quân kiểm tra 3.516 phương tiện, phát hiện 26 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Riêng ngày mùng 2 Tết, cảnh sát phát hiện xử phạt 47 tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong đó một tài xế lái ô tô và 38 tài xế điều khiển xe máy.