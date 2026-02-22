Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ người Hàn Quốc lấy túi xách của đồng hương thành án lệ trộm cắp tài sản

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông Hàn Quốc có nhân thân xấu, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản cá nhân đã trộm chiếc túi xách của đồng hương tại quán Bar ở Đà Nẵng. Sau khi tòa địa phương xét xử, Hội đồng thẩm phán xác định đây là án lệ về “thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản”.

Theo Án lệ số 75/2025 được Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xác định là án lệ về “thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản”.

Theo bản án của TAND Cấp cao (cũ) tại Đà Nẵng, tình huống xảy ra là khi chủ sở hữu tài sản không trông coi, quản lý tài sản của mình và cũng không giao cho ai trông coi, quản lý tài sản. Còn bị cáo dùng thủ đoạn gian dối đưa ra các thông tin không đúng để người không được giao trông coi, quản lý tài sản tin rằng bị cáo là người thân quen của chủ sở hữu và giao tài sản này cho mình rồi chiếm đoạt.

Bản án xác định, đêm 19/2/2021, bị cáo Hong Chun K. (người Hàn Quốc) đi bộ đến quán một quán Bar ở Đà Nẵng thì gặp đồng hương là ông Kang Chan J., họ gật đầu chào nhau. Sau đó, bị cáo K. nhìn vào trong quán, thấy chị Trần Thị Bích N. đang ngồi nói chuyện với một nhóm bạn, nên đi đến nói và ra hiệu lấy túi xách cho ông Kang Chan J.

Chị N. tưởng nhầm Hong Chun K. là bạn của ông Kang Chan J. nên đã lấy túi xách của vị này để trên bàn, đưa cho K. Bị cáo chiếm đoạt chiếc túi xách, trong có tiền mặt, điện thoại… tổng trị giá 7,6 triệu đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng ở Đà Nẵng đều cáo buộc hành vi của Hong Chun K. là trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi viện kiểm sát ra cáo trạng, TAND TP Đà Nẵng cho rằng ông K. gian dối để lấy được chiếc ví nên phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong khi, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, vẫn truy tố ông K. về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 26/9/2021, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, giữ quan điểm xác định K. phạm tội lừa đảo và tuyên 12 tháng tù, trục xuất sau khi chấp hành xong hình phạt.

Hơn 10 ngày sau tuyên án sơ thẩm Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng có quyết định kháng nghị với nhận định, hành vi của bị cáo Hong Chun K. là phạm tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng tội danh. Kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng thay đổi tội danh cho bị cáo.

Ngoài ra, ngày 11/10/2021, bị cáo Hong Chun K. cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

tui.jpg
Ảnh minh họa.

Chấp nhận kháng nghị, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 9/12/2021, TAND cấp cao (cũ) tại Đà Nẵng xử phúc thẩm nhận thấy, lời khai của ông Kang Chan J. khi ra khỏi quán Bar để nói chuyện với bạn, ông vẫn để túi xách tại bàn và không giao cho ai quản lý. Lời khai của ông Kang Chan J. phù hợp với lời khai của chị N. về việc ông để túi xách tại nơi ăn uống, không giao cho chị N. quản lý, còn việc chị N. giao túi xách cho bị cáo là do nhầm tưởng Hong Chun K. là bạn của ông Chan J.

Chị N. thì khai, một người đàn ông Hàn Quốc đến bảo đưa bóp và điện thoại... tôi tin tưởng là bạn của ông J. nên đã đưa cái ví da cho người này.

Lời khai của những người cùng bàn ăn uống với ông Kang Chan J. cũng thể hiện ông không giao cho ai quản lý túi xách. Do đó, chị Trần Thị Bích N. và những người cùng bàn ăn uống không phải là người quản lý hợp pháp túi xách của ông J.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Hong Chun K. thông tin gian dối và công khai chiếm đoạt như: Hỏi mọi người “cái bóp và điện thoại của người Hàn Quốc đâu”. Khi chị N. hỏi lại có phải cái túi xách của ông Kang Chan J. không thì bị cáo ra hiệu đúng làm cho chị N. tin tưởng lấy túi xách đưa cho bị cáo.

Tuy nhiên, chị N. không phải là chủ sở hữu hoặc người quản lý túi xách của ông Kang Chan J. Đây là thủ đoạn để thực hiện ý định chiếm đoạt của bị cáo và khi chị N. giao túi xách thì chủ tài sản là ông J. không biết mình bị lừa dối nên hành vi của bị cáo Hong Chun K. không phải là hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Hong Chun K. lợi dụng lúc ông Kang Chan J. ở nơi khác, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, người quản lý tài sản (túi xách) để chiếm đoạt và khi bị cáo chiếm đoạt túi xách thì ông Kang Chan J. không biết. Tới sáng hôm sau, bị hại mới phát hiện mình bị mất tài sản.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện KSND TP Đà Nẵng xác định bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ. Tòa sơ thẩm kết án bị cáo Hong Chun K. về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không phù hợp với hành vi phạm tội và không đúng pháp luật.

Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, chuyển tội danh và xét xử bị cáo bị cáo Hong Chun K. về tội “Trộm cắp tài sản”. Do bị cáo nhân thân xấu, sau khi đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ của hành vi, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định xử phạt bị cáo 12 tháng tù, đồng thời không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của K.

Hoàng An
#Người hàn quốc #Trộm túi #Trộm đồ #Trộm túi đồ #Án lệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục