Vụ người Hàn Quốc lấy túi xách của đồng hương thành án lệ trộm cắp tài sản

TPO - Người đàn ông Hàn Quốc có nhân thân xấu, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản cá nhân đã trộm chiếc túi xách của đồng hương tại quán Bar ở Đà Nẵng. Sau khi tòa địa phương xét xử, Hội đồng thẩm phán xác định đây là án lệ về “thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản”.

Theo Án lệ số 75/2025 được Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xác định là án lệ về “thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản”.

Theo bản án của TAND Cấp cao (cũ) tại Đà Nẵng, tình huống xảy ra là khi chủ sở hữu tài sản không trông coi, quản lý tài sản của mình và cũng không giao cho ai trông coi, quản lý tài sản. Còn bị cáo dùng thủ đoạn gian dối đưa ra các thông tin không đúng để người không được giao trông coi, quản lý tài sản tin rằng bị cáo là người thân quen của chủ sở hữu và giao tài sản này cho mình rồi chiếm đoạt.

Bản án xác định, đêm 19/2/2021, bị cáo Hong Chun K. (người Hàn Quốc) đi bộ đến quán một quán Bar ở Đà Nẵng thì gặp đồng hương là ông Kang Chan J., họ gật đầu chào nhau. Sau đó, bị cáo K. nhìn vào trong quán, thấy chị Trần Thị Bích N. đang ngồi nói chuyện với một nhóm bạn, nên đi đến nói và ra hiệu lấy túi xách cho ông Kang Chan J.

Chị N. tưởng nhầm Hong Chun K. là bạn của ông Kang Chan J. nên đã lấy túi xách của vị này để trên bàn, đưa cho K. Bị cáo chiếm đoạt chiếc túi xách, trong có tiền mặt, điện thoại… tổng trị giá 7,6 triệu đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng ở Đà Nẵng đều cáo buộc hành vi của Hong Chun K. là trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi viện kiểm sát ra cáo trạng, TAND TP Đà Nẵng cho rằng ông K. gian dối để lấy được chiếc ví nên phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong khi, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, vẫn truy tố ông K. về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 26/9/2021, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, giữ quan điểm xác định K. phạm tội lừa đảo và tuyên 12 tháng tù, trục xuất sau khi chấp hành xong hình phạt.

Hơn 10 ngày sau tuyên án sơ thẩm Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng có quyết định kháng nghị với nhận định, hành vi của bị cáo Hong Chun K. là phạm tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng tội danh. Kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng thay đổi tội danh cho bị cáo.

Ngoài ra, ngày 11/10/2021, bị cáo Hong Chun K. cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ảnh minh họa.

Chấp nhận kháng nghị, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 9/12/2021, TAND cấp cao (cũ) tại Đà Nẵng xử phúc thẩm nhận thấy, lời khai của ông Kang Chan J. khi ra khỏi quán Bar để nói chuyện với bạn, ông vẫn để túi xách tại bàn và không giao cho ai quản lý. Lời khai của ông Kang Chan J. phù hợp với lời khai của chị N. về việc ông để túi xách tại nơi ăn uống, không giao cho chị N. quản lý, còn việc chị N. giao túi xách cho bị cáo là do nhầm tưởng Hong Chun K. là bạn của ông Chan J.

Chị N. thì khai, một người đàn ông Hàn Quốc đến bảo đưa bóp và điện thoại... tôi tin tưởng là bạn của ông J. nên đã đưa cái ví da cho người này.

Lời khai của những người cùng bàn ăn uống với ông Kang Chan J. cũng thể hiện ông không giao cho ai quản lý túi xách. Do đó, chị Trần Thị Bích N. và những người cùng bàn ăn uống không phải là người quản lý hợp pháp túi xách của ông J.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Hong Chun K. thông tin gian dối và công khai chiếm đoạt như: Hỏi mọi người “cái bóp và điện thoại của người Hàn Quốc đâu”. Khi chị N. hỏi lại có phải cái túi xách của ông Kang Chan J. không thì bị cáo ra hiệu đúng làm cho chị N. tin tưởng lấy túi xách đưa cho bị cáo.

Tuy nhiên, chị N. không phải là chủ sở hữu hoặc người quản lý túi xách của ông Kang Chan J. Đây là thủ đoạn để thực hiện ý định chiếm đoạt của bị cáo và khi chị N. giao túi xách thì chủ tài sản là ông J. không biết mình bị lừa dối nên hành vi của bị cáo Hong Chun K. không phải là hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Hong Chun K. lợi dụng lúc ông Kang Chan J. ở nơi khác, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, người quản lý tài sản (túi xách) để chiếm đoạt và khi bị cáo chiếm đoạt túi xách thì ông Kang Chan J. không biết. Tới sáng hôm sau, bị hại mới phát hiện mình bị mất tài sản.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện KSND TP Đà Nẵng xác định bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ. Tòa sơ thẩm kết án bị cáo Hong Chun K. về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không phù hợp với hành vi phạm tội và không đúng pháp luật.

Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, chuyển tội danh và xét xử bị cáo bị cáo Hong Chun K. về tội “Trộm cắp tài sản”. Do bị cáo nhân thân xấu, sau khi đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ của hành vi, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định xử phạt bị cáo 12 tháng tù, đồng thời không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của K.