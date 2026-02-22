Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an điều tra hai nhóm đánh nhau gây náo loạn khu phố ở Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả, truy đuổi nhau trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây náo loạn cả khu dân cư.

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an phường vào cuộc điều tra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, gây náo loạn khu dân cư trên địa bàn.

Trước đó, khuya 21/2, hai nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn và lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang. Tại hiện trường, một thanh niên mặc áo trắng liên tục tấn công một người khác, sau đó nhiều người trong nhóm đối phương xông vào đánh trả.

nha-trang-884-9654.jpg
Hai nhóm thanh niên rượt đuổi, hỗn chiến trong đêm. Ảnh cắt từ clip.

Bị đánh hội đồng, nam thanh niên mặc áo trắng bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm còn lại truy đuổi, tiếp tục hành hung.

Vụ việc khiến cả khu phố hỗn loạn, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Một số người đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo địa phương, công an phường đang xác minh danh tính các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Chính quyền khẳng định sẽ xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp đầu năm.

Phùng Quang
#đánh nhau #Nha Trang #truy đuổi #an ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục