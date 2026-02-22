Tài xế dừng xe trên cao tốc ‘giải quyết nỗi buồn’ có thể bị phạt 13 triệu đồng

TPO - Lực lượng CSGT tuần tra lưu động phát hiện tài xế ô tô tùy tiện dừng xe trên cao tốc để “giải quyết nỗi buồn”. Với lỗi vi phạm này, tài xế có thể bị phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh xe dừng trên cao tốc.

Theo đó, ngày 21/2 (mùng 5 Tết), lực lượng CSGT tuần tra lưu động trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phát hiện tài xế ô tô BKS 37K-405.XX tùy tiện dừng đỗ trên đường. Đáng chú ý, tài xế này dừng xe với mục đích đi vệ sinh.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế có thể bị phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết, tài xế được dừng, đỗ trên cao tốc trong các trường hợp khi xe gặp sự cố (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu...); người lái xe gặp vấn đề về sức khỏe (ốm bệnh, buồn ngủ, mệt mỏi) hoặc người trên xe bị ốm bệnh.

Khi dừng đỗ, tài xế phải cố gắng đưa xe dừng tại làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải. Sau đó, người lái xe hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150m.

Đồng thời đưa mọi người thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường, tốt nhất là bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe dừng ít nhất 50m để vẫy báo hiệu nguy hiểm và gọi điện ngay cho CSGT (19008099) hoặc số đơn vị quản lý đường để được hỗ trợ.

Trong trường hợp tài xế quá mệt mỏi, buồn ngủ tới mức không thể tiếp tục điều khiển phương tiện, mà trạm dừng nghỉ hoặc lối ra cách quá xa, thì người lái xe vẫn có thể dừng xe tại làn khẩn cấp và phải thực hiện đầy đủ các bước như đã nêu ở trên.

Sau đó nhanh chóng ra khu vực lề đường ngoài dải phân cách thực hiện các biện pháp như rửa mặt cho tỉnh táo, đồng thời tập nhanh một vài tư thế thể dục để máu huyết lưu thông và giúp não sản sinh endorphin… rồi khẩn trương điều khiển xe tới trạm dừng nghỉ hoặc ra khỏi đường cao tốc (thông thường chỉ 15-20 phút chạy xe là có một lối ra).

Cơ quan chức năng khuyến cáo, tài xế tuyệt đối không được phép ngủ trên cabin xe hoặc mắc võng ngủ ven đường, ngủ sau xe… Việc dừng đỗ xe ngay tại làn đường sát dải phân cách trái mà không đặt cảnh báo, là vô cùng nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Lực lượng CSGT sẽ xử lý những trường hợp cố tình hoặc lợi dụng lý do không thuyết phục để dừng, đỗ trên cao tốc.