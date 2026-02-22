Bắt chủ quán cơm niêu dùng xẻng đuổi đánh khách ở Vũng Tàu

TPO - Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ và Nghĩa để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ chủ quán cơm niêu dùng xẻng đuổi đánh khách ở Vũng Tàu gây xôn xao dư luận. Đồng thời, Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trước đó, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập ba đối tượng liên quan để làm rõ sự việc gây rối trật tự công cộng diễn ra trong ngày Tết.

Clip vụ ẩu đả trước quán cơm niêu ở Vũng Tàu.

Theo đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21/2/2026, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau xảy ra tại khu vực đối diện một quán ăn trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn vụ việc, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Trong quá trình mâu thuẫn, một số người đã sử dụng xẻng cán gỗ, lưỡi sắt và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh địa bàn.

Vũ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Vụ việc được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Qua truy xét, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, chủ quán cơm niêu 98 Trần Phú), Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000, con của Vũ) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997, đầu bếp), cùng ngụ phường Vũng Tàu, để làm rõ hành vi, vai trò của từng người.

Đến chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ và Nghĩa để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Công an đọc lệnh bắt Vũ (áo trắng), Nghĩa (áo đen).

Công an TPHCM cho biết sẽ kiên quyết xử lý các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Đồng thời khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp trong sinh hoạt, kinh doanh, giao thông hoặc quan hệ dân sự cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Hành vi sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau nơi công cộng có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện hành vi gây rối trật tự công cộng cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định.