Hơn 26.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết

Thanh Hà
TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện hơn 26.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

giao-thong.jpg
Phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ TNGT, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương.

Đáng chú ý, trên đường thuỷ xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người. Trong đó, 1 vụ TNGT đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người (trên sông Gianh, đoạn chảy qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị); 1 vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai).

a8.jpg
Hơn 26.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết.

Cũng trong trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm TTATGT, tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 GPLX bị trừ điểm; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô, 1.062 phương tiện khác.

Trong đó, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 15.728 trường hợp vi phạm về tốc độ; 34 trường hợp vi phạm ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá trọng tải. Đường thủy xử lý 58 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 23 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, trong những ngày nghỉ không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao vào 2 ngày đầu, 2 ngày cuối nghỉ Tết.

Thanh Hà
