Đối tượng ném lại túi pháo, lao xe vào CSGT để bỏ chạy

Đức Anh
TPO - Bị phát hiện vi phạm giao thông, đối tượng Đinh Trung Hiếu (SN 2008), trú khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã ném túi chứa 6 quả pháo xuống lề đường, sau đó tăng ga bỏ chạy và lao thẳng vào tổ công tác, khiến một cán bộ CSGT bị thương. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 22/2, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông), bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Thủy.

Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.

Trước đó, khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường 2B, tổ công tác phát hiện Đinh Trung Hiếu (SN 2008, trú khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.xx không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng từ xã Yên Thủy đi xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, Hiếu đã ném một túi màu trắng (có 6 quả pháo) xuống lề đường, rồi điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương và phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.

Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh đã ân cần động viên, chia sẻ và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông nói chung và cá nhân Đại úy Hùng nói riêng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đức Anh
