Thủ đoạn gây án của nhóm cướp giật tuổi 'teen'

TPO - Với thủ đoạn phân công chặt chẽ, sử dụng hai xe máy rà tìm “mục tiêu” rồi áp sát giật túi xách giữa đường, nhóm cướp tuổi teen tưởng chừng có thể tẩu thoát an toàn. Tuy nhiên, chỉ sau 9 giờ truy xét nóng, lực lượng công an đã lần ra dấu vết, bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản cho bị hại.

Ngày 22/2, Công an TPHCM thông tin nhanh về vụ truy bắt nhanh nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Clip quá trình phá án và lời khai của các đối tượng. Nguồn C.A

Theo đó, rạng sáng 21/2, Công an phường An Khánh (TPHCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách bên trong có tiền mặt và một số tài sản khác tại khu vực vòng xoay Trần Não – Lương Định Của.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng, truy xét nóng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Trọng Quý (SN 2009, ngụ phường Gia Định), Hoàng Nhơn Nghĩa (SN 2005, ngụ phường Khánh Hội) và Nguyễn Bảo Nghi (SN 2012, ngụ phường Gia Định); đồng thời thu hồi số tiền mặt của bị hại.

Hình ảnh các đối tượng trên đường tìm con "mồi" được camera an ninh ghi lại.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, chiều 20/2/2026, cả ba bàn bạc kế hoạch đi cướp giật tài sản. Rạng sáng hôm sau, nhóm này sử dụng 2 xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường tìm người dân sơ hở để ra tay.

Các đối tượng phân công vai trò cụ thể: một người chạy xe phía trước để quan sát, khi phát hiện “mục tiêu” sẽ quay đầu làm tín hiệu; người còn lại chở đồng bọn áp sát từ phía sau để giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát theo nhiều hướng, sau đó tập trung tại một điểm để chia tài sản.

Nhóm này khai nhận, sau khi gây án tại phường An Khánh, đã tiếp tục di chuyển qua một số khu vực khác với thủ đoạn tương tự, song không chiếm đoạt được tài sản.

Tang vật là hai chiếc xe máy các đối tượng sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.