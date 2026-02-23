Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều tra, xử lý nghiêm vi phạm trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Theo Công điện, vào khoảng 19h15 phút ngày 21/2 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, do phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H va chạm với tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H; hậu quả làm chìm tàu chở khách, 1 người chết và 5 người mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm chìm tàu chở khách.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng, chở khách trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá tải, quá số người quy định.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và các Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến đối với vụ tai nạn nêu trên.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn.

