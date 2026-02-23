Quảng Ngãi xảy ra động đất dồn dập

TPO - Từ đêm qua đến sáng nay (mùng 7 tháng Giêng), khu vực xã Măng Đen và Măng Bút, thuộc phía Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) xảy ra liên tiếp 5 trận động đất, nâng tổng số trận động đất 3 ngày qua ở khu vực này lên 11 trận.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện các khoa học trái đất, trong khoảng thời gian từ 22h43 ngày 22/2 đến 7h04 ngày 23/2, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất đã ghi nhận 5 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Đen và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Các trận động đất này có độ lớn dao động từ 2.8 đến 3.4, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1–8,2 km. Trong đó, trận mạnh nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 00h14 ngày 23/2 tại xã Măng Bút. Các trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, riêng trận động đất mạnh 3.4 có thể gây rung chấn nhẹ trên mặt đất.

Tâm chấn trận động đất mạnh 3.4 độ xảy ra sáng sớm ngày mùng 7 tháng Giêng.

Trước đó, chỉ trong rạng sáng ngày mùng 5 Tết, khu vực xã Măng Đen của tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra liên tiếp 6 trận động đất. Trận mạnh nhất có độ lớn 4.0, gây rung chấn trên mặt đất ở vùng gần tâm chấn.

Như vậy, sau một giai đoạn yên tĩnh, khu vực xã Măng Đen, Măng Bút lại xảy ra hoạt động địa chấn liên tục. Đây là khu vực thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ, là điểm nóng động đất trong gần 5 năm qua ở Việt Nam.

Động đất tại khu vực này được các nhà khoa học của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần xác định là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thuỷ điện tích nước, khiến hoạt động địa chấn xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Theo các chuyên gia, hoạt động địa chấn ở khu vực này liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước các hồ chứa. Các nhà khoa học nhận định, động đất sẽ còn tiếp tục ở khu vực này nhưng ít khả năng vượt quá 5.0 như trận động đất từng xảy ra vào ngày 28/7/2024, gây rung chấn cho một khu vực rộng lớn.