Thủ tướng: Cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, nghĩa tình

TPO - Sáng 23/2, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm hơn so với năm trước; cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; thu nhập bình quân đầu người cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước nâng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP

Trong không khí vui tươi, phấn khởi và đầm ấm của những ngày đầu năm mới, Thủ tướng gửi những lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai các công việc sau Tết ngay từ ngày đầu, tháng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, năm 2026, chúng ta phải tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ, Văn phòng Chính phủ phải triển khai ngay các công việc ngay từ ngày đầu tiên, nhất là những nội dung Thường trực Chính phủ đã họp trong ngày 22/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới toàn diện các mặt công tác, tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, tổng hợp; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó…

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tinh thần "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa", "6 rõ" trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của VPCP.

Trong đó: "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp.

Ảnh: VGP

"4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. "5 hóa" là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Với khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới trong mùa xuân mới, kỷ nguyên mới, Thủ tướng tin tưởng VPCP sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển văn minh, phồn vinh, giàu mạnh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.