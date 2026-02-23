Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai dự chi hơn 2.670 tỷ để thoát lũ nhanh, chống ngập lụt

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Gia Lai hướng tới việc kiểm soát cơ bản tình trạng ngập lụt hằng năm, hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Ngày 23/2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê duyệt các giải pháp tăng cường và lộ trình thực hiện hệ thống tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực TP. Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (trước đây) giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tỉnh Gia Lai hướng tới việc nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro ngập lụt, hạn chế không để tái diễn tình trạng ngập lụt gây thiệt hại như đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025.

Đồng thời, kiểm soát cơ bản tình trạng ngập lụt hằng năm, hạn chế xáo trộn đời sống người dân, đặc biệt tại khu vực TP. Quy Nhơn trước đây; phấn đấu trường hợp mực nước lũ dưới mức báo động III, về cơ bản không tổ chức di dời toàn bộ khu vực, chỉ thực hiện di dời xen ghép, cục bộ tại chỗ đối với các hộ dân ở vị trí đặc biệt xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Gia Lai sẽ kiên quyết giải tỏa, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang đê, kè, lòng sông gây cản trở dòng chảy. Tuyệt đối không hợp thức hóa các vi phạm cũ và không để phát sinh vi phạm mới. Tỉnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, quy hoạch, tuyên truyền. Đặc biệt, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình (xây dựng đê, kè) và phi công trình (quy hoạch, quản lý, cảnh báo sớm). Ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm nghẽn cấp bách về dòng chảy trước khi triển khai các hạng mục khác...

img-20251124-124059.jpg
Nước dâng nhanh bủa vây một số khu dân cư ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát (xã Tuy Phước 47 hộ, phường Quy Nhơn Bắc 28 hộ). Thực hiện nạo vét, khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, Hà Thanh (nhánh); triển khai xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh để bảo vệ các khu dân cư trọng điểm, chủ động ứng phó mùa mưa lũ.

Giai đoạn 2027 - 2030, địa phương sẽ hoàn thiện hệ thống đê sông Cát và sông Cây Me theo quy hoạch được phê duyệt; đầu tư xây dựng trục thoát lũ Huỳnh Mai nhằm phân lũ sông Kôn từ đập An Thuận trực tiếp ra đầm Thị Nại, giảm áp lực lũ cho hệ thống sông Hà Thanh - Trường Úc; xây dựng cầu vượt lũ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, thay thế tuyến giao thông kết hợp tràn hiện hữu, bảo đảm tiêu thoát lũ an toàn, bền vững.

Tổng kinh phí thực hiện các giải pháp hơn 2.675 tỷ đồng; trong đó năm 2026 dự kiến hơn 280 tỷ đồng, giai đoạn 2027-2030 khoảng 2.395 tỷ đồng.

Trương Định
#Gia Lai #chống lũ #tiêu thoát lũ #sông Hà Thanh #tăng cường #kiểm soát ngập lụt #Gia Lai ngập lụt lịch sử

Xem thêm

Cùng chuyên mục