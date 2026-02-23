Gia Lai dự chi hơn 2.670 tỷ để thoát lũ nhanh, chống ngập lụt

TPO - Tỉnh Gia Lai hướng tới việc kiểm soát cơ bản tình trạng ngập lụt hằng năm, hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Ngày 23/2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê duyệt các giải pháp tăng cường và lộ trình thực hiện hệ thống tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực TP. Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (trước đây) giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tỉnh Gia Lai hướng tới việc nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro ngập lụt, hạn chế không để tái diễn tình trạng ngập lụt gây thiệt hại như đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025.

Đồng thời, kiểm soát cơ bản tình trạng ngập lụt hằng năm, hạn chế xáo trộn đời sống người dân, đặc biệt tại khu vực TP. Quy Nhơn trước đây; phấn đấu trường hợp mực nước lũ dưới mức báo động III, về cơ bản không tổ chức di dời toàn bộ khu vực, chỉ thực hiện di dời xen ghép, cục bộ tại chỗ đối với các hộ dân ở vị trí đặc biệt xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Gia Lai sẽ kiên quyết giải tỏa, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang đê, kè, lòng sông gây cản trở dòng chảy. Tuyệt đối không hợp thức hóa các vi phạm cũ và không để phát sinh vi phạm mới. Tỉnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, quy hoạch, tuyên truyền. Đặc biệt, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình (xây dựng đê, kè) và phi công trình (quy hoạch, quản lý, cảnh báo sớm). Ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm nghẽn cấp bách về dòng chảy trước khi triển khai các hạng mục khác...

Nước dâng nhanh bủa vây một số khu dân cư ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát (xã Tuy Phước 47 hộ, phường Quy Nhơn Bắc 28 hộ). Thực hiện nạo vét, khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, Hà Thanh (nhánh); triển khai xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh để bảo vệ các khu dân cư trọng điểm, chủ động ứng phó mùa mưa lũ.

Giai đoạn 2027 - 2030, địa phương sẽ hoàn thiện hệ thống đê sông Cát và sông Cây Me theo quy hoạch được phê duyệt; đầu tư xây dựng trục thoát lũ Huỳnh Mai nhằm phân lũ sông Kôn từ đập An Thuận trực tiếp ra đầm Thị Nại, giảm áp lực lũ cho hệ thống sông Hà Thanh - Trường Úc; xây dựng cầu vượt lũ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, thay thế tuyến giao thông kết hợp tràn hiện hữu, bảo đảm tiêu thoát lũ an toàn, bền vững.

Tổng kinh phí thực hiện các giải pháp hơn 2.675 tỷ đồng; trong đó năm 2026 dự kiến hơn 280 tỷ đồng, giai đoạn 2027-2030 khoảng 2.395 tỷ đồng.