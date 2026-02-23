Tổng Bí thư: Bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.

Sáng 23/2, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt "Mừng Đảng - Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ; đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Mỹ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư lưu ý, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026–2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.

Tổng Bí thư đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời luôn luôn xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.