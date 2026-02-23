Xuân trên đỉnh Sông Thanh: Bám trụ biên cương giữa đại ngàn sương mù

TPO - Trong làn sương dày đặc của vùng biên giới Việt Nam - Lào, Tết của những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Sông Thanh lặng lẽ trôi qua trong sương mù, từng bước chân tuần tra không nghỉ và tinh thần bám trụ bên phên dậu của Tổ quốc. Để mùa xuân của đất liền được trọn vẹn, bình yên.

Tết nơi sương mù phủ kín lối đi

Đóng quân giữa đại ngàn, Đồn Biên phòng Sông Thanh (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) được xem là một trong những điểm đóng quân khắc nghiệt nhất của lực lượng Biên phòng ở Quảng Ngãi. Nơi đây, 9 tháng trong năm sương mù bao phủ, rừng rậm ken dày, đường sá hiểm trở. Không bản làng quây quần, không dân cư sinh sống, càng không có chợ Tết hay tiếng pháo giao thừa.

Những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ vẫn chia nhau từng công việc quen thuộc, tăng gia sản xuất, chuẩn bị lương thực, củng cố doanh trại và lên kế hoạch tuần tra bảo vệ đường biên. Tết ở đây không bắt đầu bằng mâm cỗ đủ đầy, mà khởi đầu từ những điều rất đỗi giản dị, lá dong được gùi từ rừng về, gạo nếp, thịt lợn chia đều, cùng nhau gói bánh chưng trong ánh lửa bập bùng.

Ngày Tết của các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi)

Giữa cái lạnh thấu xương của vùng biên, nồi bánh chưng sôi đều như sưởi ấm cả doanh trại. Những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa nhà lóng ngóng với từng chiếc bánh, được đồng đội đi trước cầm tay chỉ việc. Tiếng cười vang lên, xua bớt cảm giác trống trải của những ngày Tết ở nơi rừng sâu.

Binh nhất A Thuận - chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh chia sẻ rằng, đây là cái Tết đầu tiên ở đơn vị mang đến cho cậu nhiều cảm xúc khó quên. Không có gia đình bên cạnh, nhưng bù lại là tình đồng chí ấm áp. “Ở đơn vị, doanh trại là nhà, đồng đội là anh em. Tết có văn nghệ, có lì xì đầu năm của chỉ huy, đủ để chúng em thấy mình không đơn độc nơi biên giới”, A Thuận nói.

Các cán bộ, chiến Đồn Biên phòng Sông Thanh đi tuần tra biên giới.



Ở Sông Thanh, những sản phẩm tăng gia như rau xanh, thịt, cá trở thành “hương vị quê nhà” hiếm hoi. Giữa điều kiện khắc nghiệt, tự tay trồng được luống rau, nuôi được đàn gia cầm cũng là cách để người lính chủ động cải thiện đời sống, giữ tinh thần lạc quan trong những ngày Tết xa nhà.

Bám trụ biên cương, giữ trọn mùa xuân Tổ quốc

Sông Thanh cái tên nghe êm đềm, nhưng thực tế lại là vùng biên đầy thử thách. Đường tuần tra biên giới chưa được hình thành hoàn chỉnh, nhiều đoạn phải băng rừng, lội suối, leo dốc đá dựng đứng. Mùa mưa, sạt lở thường xuyên, mùa lạnh, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Thiếu tá Vũ Đức Thắng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Thanh, cho biết, hầu hết các ca tuần tra đều phải hành quân bộ, mang vác đầy đủ trang bị, lương thực. Có những đoạn đường đi mất cả ngày mới đến được mốc giới. “Khó khăn là vậy, nhưng mệnh lệnh cao nhất của cán bộ, chiến sĩ là bám trụ đơn vị, bám trụ biên giới, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Thiếu tá Thắng nhấn mạnh.

Tổ tuần tra biên giới lên đường.

Tết ở biên giới vì thế không có khái niệm “nghỉ trọn vẹn”. Những ca trực, ca tuần tra vẫn được duy trì nghiêm ngặt. Đêm giao thừa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ mới tranh thủ quây quần bên nhau, chúc Tết, gọi điện về cho gia đình. Nỗi nhớ nhà, nhớ mâm cơm sum họp, nhớ tiếng cười trẻ thơ là cảm xúc chung của nhiều người, nhưng tất cả đều gác lại để ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ biên cương.

Trung tá Khuất Duy Lượng - Đội trưởng Tham mưu - Hành chính, chia sẻ, ngoài thời tiết giá rét, lực lượng tuần tra còn đối mặt với vắt, ruồi vàng và nhiều yếu tố bất lợi khác. “Điều kiện khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu hay gian lận thương mại qua biên giới”, Trung tá Lượng nói.

Chính trong những ngày Tết, khi các hoạt động qua lại biên giới có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tinh thần cảnh giác của người lính biên phòng càng được nâng cao. Mỗi cột mốc, mỗi đoạn đường biên đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Những bước chân người lính lặng lẽ in dấu trên các sườn núi, giữa màn sương dày đặc, hình ảnh quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa nơi phên dậu của Tổ quốc.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh, mùa xuân không chỉ được đo bằng thời khắc giao thừa, mà bằng sự bình yên của biên giới. Khi đường biên được giữ vững, khi người dân trong đất liền đón Tết an vui, đó cũng là mùa xuân trọn vẹn nhất đối với những người lính quân hàm xanh.

Tuần tra bảo vệ cột mốc 743 biên giới Việt Nam - Lào.

Một mùa xuân nữa lại về trên đỉnh Sông Thanh. Sương mù có thể khiến mùa xuân nơi đây đến chậm hơn, nhưng ý chí và tinh thần bảo vệ Tổ quốc của người lính Biên phòng thì chưa bao giờ chậm lại. Giữa gian khó, họ vẫn âm thầm viết tiếp bản hùng ca thầm lặng, để mỗi độ xuân sang, biên cương Tổ quốc luôn vững vàng, bình yên.