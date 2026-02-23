Quân khu 5 sôi nổi hoạt động đầu xuân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2026

TPO - Sáng 23/2 (mùng 7 Tết Nguyên đán), trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường An Hải và Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS thành phố. Tham gia đoàn còn có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu; cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh thành phố tặng quà, động viên Hải đội Dân quân thường trực.

Báo cáo với đoàn công tác, Ban CHQS phường An Hải cho biết đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ. Đơn vị cũng thẳng thắn nêu những khó khăn trong tổ chức lực lượng theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc đưa lực lượng chính quy về cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đơn vị; đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác bảo đảm an toàn dịp Tết. Trung tướng yêu cầu đơn vị tập trung hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức chặt chẽ lễ ra quân huấn luyện; luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Đoàn công tác Quân khu 5 và lãnh đạo thành phố thăm, kiểm tra từng con tàu Hải đội.

“Từng cán bộ phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tham mưu củng cố cơ sở vật chất, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở.

Tại Hải đội Dân quân thường trực, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận kết quả phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển; công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình trên biển; xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trọng tâm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, phối hợp hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn, góp phần để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Cùng ngày, tại Trường Quân sự Quân khu 5, Quân khu 5 cũng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Các đại biểu cùng các bạn học sinh tham gia trồng cây.



Tư lệnh Quân khu đề nghị gắn việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; đưa phong trào trồng cây trở thành hoạt động thường xuyên trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền và phối hợp địa phương bảo vệ rừng, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ phát động, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng cây tại khu vực Nghĩa trang Quân khu V, kết hợp dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.