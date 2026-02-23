Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga cảnh báo đáp trả nếu NATO đưa vũ khí hạt nhân tới Estonia

Minh Hạnh

TPO - Nga cảnh báo về khả năng nhắm vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này.

1432569.jpg
(Ảnh: Tass)

Các thành viên châu Âu trong liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thảo luận về việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, được biện minh bằng điều mà các quan chức phương Tây mô tả là "mối đe dọa từ Nga" - một tuyên bố mà Mátxcơva đã bác bỏ là "vô lý".

“Chúng tôi không đe dọa Estonia, hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin hôm 22/2. “Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhắm vào Nga, thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi cũng sẽ nhắm vào lãnh thổ Estonia”, ông Peskov cảnh báo, và nói thêm rằng Tallinn “cần phải hiểu rõ điều đó”.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết Tallinn không phản đối ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của NATO, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ sẵn sàng nếu khối quyết định đưa vũ khí hạt nhân đến đó.

Estonia là một trong những nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine và đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, viện dẫn mối đe dọa được cho là từ một cuộc tấn công của Nga. Năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất” và cáo buộc nước này “lan truyền những huyền thoại và thông tin sai lệch” về Nga.

Estonia không phải là thành viên NATO châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân bằng cách này hay cách khác. Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã đề xuất Ba Lan nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Giữa tháng 2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, rằng ông đã thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trước đó, một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng của ông cho rằng, Berlin nên được tiếp cận với vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.

Minh Hạnh
RT
#Nga #NATO #vũ khí hạt nhân #Estonia

