Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố điều tàu bệnh viện đến Greenland, Đan Mạch lên tiếng

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen khẳng định Greenland không cần sự hỗ trợ y tế từ các quốc gia khác, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ điều một tàu bệnh viện đến hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

02a1fe8249a3e1d5b88f3cbcd7627683.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. (Ảnh: Reuters)

“Người dân Greenland đã nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần ở Greenland, hoặc nếu cần điều trị chuyên khoa, họ sẽ được thăm khám ở Đan Mạch. Vì vậy, không cần thiết phải có một sáng kiến ​​chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào ở Greenland”, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nói với đài truyền hình DR của Đan Mạch.

Bộ trưởng Troels Lund Poulsen cũng cho biết, ông không nắm được thông tin về việc tàu bệnh viện đang trên đường đến nước này.

Ở Greenland cũng như ở Đan Mạch, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là miễn phí. Có 5 bệnh viện trên khắp hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực. Đầu tháng 2, chính quyền Greenland đã ký một thỏa thuận với Copenhagen để cải thiện việc điều trị cho bệnh nhân Greenland tại các bệnh viện Đan Mạch.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/2 thông báo trên mạng xã hội Truth Social, rằng Washington “sẽ gửi một con tàu bệnh viện lớn đến Greenland để chăm sóc cho những người bị bệnh”.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch thông báo đã sơ tán một thành viên thủy thủ đoàn của một tàu ngầm Mỹ ngoài khơi Nuuk (Greenland), sau khi người này yêu cầu được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Đan Mạch #Mỹ #Greenland #tàu bệnh viện #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục