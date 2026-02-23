Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố điều tàu bệnh viện đến Greenland, Đan Mạch lên tiếng

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen khẳng định Greenland không cần sự hỗ trợ y tế từ các quốc gia khác, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ điều một tàu bệnh viện đến hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen. (Ảnh: Reuters)

“Người dân Greenland đã nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần ở Greenland, hoặc nếu cần điều trị chuyên khoa, họ sẽ được thăm khám ở Đan Mạch. Vì vậy, không cần thiết phải có một sáng kiến ​​chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào ở Greenland”, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nói với đài truyền hình DR của Đan Mạch.

Bộ trưởng Troels Lund Poulsen cũng cho biết, ông không nắm được thông tin về việc tàu bệnh viện đang trên đường đến nước này.

Ở Greenland cũng như ở Đan Mạch, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là miễn phí. Có 5 bệnh viện trên khắp hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực. Đầu tháng 2, chính quyền Greenland đã ký một thỏa thuận với Copenhagen để cải thiện việc điều trị cho bệnh nhân Greenland tại các bệnh viện Đan Mạch.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/2 thông báo trên mạng xã hội Truth Social, rằng Washington “sẽ gửi một con tàu bệnh viện lớn đến Greenland để chăm sóc cho những người bị bệnh”.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch thông báo đã sơ tán một thành viên thủy thủ đoàn của một tàu ngầm Mỹ ngoài khơi Nuuk (Greenland), sau khi người này yêu cầu được chăm sóc y tế khẩn cấp.