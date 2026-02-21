Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Người biểu tình ném bom xăng văn phòng Thủ tướng Albania

Minh Hạnh

TPO - Người biểu tình đã ném bom xăng và bắn pháo vào văn phòng thủ tướng ở thủ đô Tirana của Albania trong một cuộc biểu tình phản đối tham nhũng.

Nhóm biểu tình, do các thành viên của đảng Dân chủ đối lập dẫn đầu, đã tập trung tại thủ đô Tirana hôm 20/2 và yêu cầu Thủ tướng cánh tả Edi Rama từ chức.

Những người quá khích đã ném vật thể gây cháy vào trụ sở chính phủ và cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Theo truyền thông địa phương, các cuộc đụng độ kéo dài nhiều giờ.

Hình ảnh cuộc biểu tình. (Nguồn: RT)

Bộ trưởng Nội vụ Albania Kociu cáo buộc các lãnh đạo phe đối lập “kích động bạo lực” và kêu gọi họ yêu cầu những người ủng hộ kiềm chế các hành động có thể “gây nguy hiểm cho người dân, cảnh sát và nhà báo”.

Cảnh sát thông báo khoảng 30 người đã bị bắt giữ, trong khi đảng Dân chủ đối lập cho biết khoảng 40 người ủng hộ họ đã bị tạm giam.

Với mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2030, chính trường Albania đã chứng kiến ​​một cuộc cạnh tranh lâu dài và gay gắt giữa các đảng cánh tả và cánh hữu. Hai bên thường xuyên cáo buộc đối phương tham nhũng và có liên hệ với các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Minh Hạnh
RT
#biểu tình #Albania #Thủ tướng Albania Edi Rama

Xem thêm

Cùng chuyên mục