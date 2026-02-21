Châu Á lo rối loạn từ phán quyết của Toà án Tối cao Mỹ về thuế quan

TPO - Các đối tác thương mại của Mỹ tại châu Á đang đánh giá tác động từ tình hình bất định mới, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu nữa để phản ứng với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Một cảng hàng hoá ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã vô hiệu hóa một loạt mức thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp với các đối tác thương mại, từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) - trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới và là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Chỉ vài giờ sau đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia, bắt đầu từ ngày 24/2 và trước mắt sẽ kéo dài 150 ngày. Giới phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ còn dùng nhiều biện pháp khác, khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư thêm rối bời.

Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo “sẽ xem xét kỹ nội dung phán quyết này cũng như phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump và có phản hồi phù hợp”.

Trung Quốc - đang chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump vào cuối tháng 3 - chưa đưa ra bình luận chính thức hay động thái đáp trả nào khi nước này vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, một quan chức tài chính cấp cao tại đặc khu Hong Kong mô tả tình hình ở Mỹ là “thảm họa”.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền cho biết đang theo dõi sát tình hình, lưu ý rằng phía Mỹ vẫn chưa quyết định cách triển khai đầy đủ thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác.

Trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết, chiến dịch áp thuế của Tổng thống Trump đã gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao của Washington trên khắp châu Á, đặc biệt với các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu và gắn với chuỗi cung ứng hướng sang thị trường Mỹ.

Phán quyết ngày 20/2 chỉ liên quan đến các mức thuế mà ông Trump ban hành dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Theo ước tính của tổ chức theo dõi chính sách thương mại Global Trade Alert, phán quyết của Toà án Tối cao giảm gần một nửa mức thuế bình quân của Mỹ, từ 15,4% xuống còn 8,3%.

Đối với những quốc gia đang chịu mức thuế cao hơn từ Mỹ, thay đổi còn rõ rệt hơn. Với Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, mức giảm sẽ lên tới hàng chục điểm, dù vẫn còn ở mức cao.

Các nhà phân tích cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ mang lại rất ít sự “giải tỏa” cho kinh tế toàn cầu. Ngược lại, họ cảnh báo nguy cơ rối loạn khi các quốc gia và đối tác thương mại chuẩn bị đối phó với những động thái mới của Tổng thống Trump.

Ông Nantapong Chiralerspong, người đứng đầu Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại Thái Lan, cho rằng phán quyết có thể sẽ thúc đẩy một làn sóng “đẩy hàng sớm”, khi các hãng vận chuyển đua nhau đưa hàng sang Mỹ sớm vì lo ngại thuế còn tăng cao hơn.