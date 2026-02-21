Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Châu Á lo rối loạn từ phán quyết của Toà án Tối cao Mỹ về thuế quan

Bình Giang

TPO - Các đối tác thương mại của Mỹ tại châu Á đang đánh giá tác động từ tình hình bất định mới, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu nữa để phản ứng với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

img-2362.jpg
Một cảng hàng hoá ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã vô hiệu hóa một loạt mức thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp với các đối tác thương mại, từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) - trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới và là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Chỉ vài giờ sau đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia, bắt đầu từ ngày 24/2 và trước mắt sẽ kéo dài 150 ngày. Giới phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ còn dùng nhiều biện pháp khác, khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư thêm rối bời.

Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo “sẽ xem xét kỹ nội dung phán quyết này cũng như phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump và có phản hồi phù hợp”.

Trung Quốc - đang chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump vào cuối tháng 3 - chưa đưa ra bình luận chính thức hay động thái đáp trả nào khi nước này vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, một quan chức tài chính cấp cao tại đặc khu Hong Kong mô tả tình hình ở Mỹ là “thảm họa”.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền cho biết đang theo dõi sát tình hình, lưu ý rằng phía Mỹ vẫn chưa quyết định cách triển khai đầy đủ thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác.

Trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết, chiến dịch áp thuế của Tổng thống Trump đã gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao của Washington trên khắp châu Á, đặc biệt với các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu và gắn với chuỗi cung ứng hướng sang thị trường Mỹ.

Phán quyết ngày 20/2 chỉ liên quan đến các mức thuế mà ông Trump ban hành dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Theo ước tính của tổ chức theo dõi chính sách thương mại Global Trade Alert, phán quyết của Toà án Tối cao giảm gần một nửa mức thuế bình quân của Mỹ, từ 15,4% xuống còn 8,3%.

Đối với những quốc gia đang chịu mức thuế cao hơn từ Mỹ, thay đổi còn rõ rệt hơn. Với Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, mức giảm sẽ lên tới hàng chục điểm, dù vẫn còn ở mức cao.

Các nhà phân tích cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ mang lại rất ít sự “giải tỏa” cho kinh tế toàn cầu. Ngược lại, họ cảnh báo nguy cơ rối loạn khi các quốc gia và đối tác thương mại chuẩn bị đối phó với những động thái mới của Tổng thống Trump.

Ông Nantapong Chiralerspong, người đứng đầu Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại Thái Lan, cho rằng phán quyết có thể sẽ thúc đẩy một làn sóng “đẩy hàng sớm”, khi các hãng vận chuyển đua nhau đưa hàng sang Mỹ sớm vì lo ngại thuế còn tăng cao hơn.

Bình Giang
Reuters
#Thuế đối ứng #Toà án tối cao Mỹ #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục