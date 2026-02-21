Mỹ gia tăng áp lực, Iran cân nhắc phương án phản hồi

TPO - Ngoại trưởng Iran dự kiến sẽ đệ trình dự thảo phản hồi Mỹ trong vài ngày tới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran.

(Ảnh: Reuters)

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters, rằng kế hoạch quân sự của Mỹ ở Iran đã chuyển sang giai đoạn nâng cao. Hôm 19/2, Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn từ 10 đến 15 ngày cho Tehran để đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp hạt nhân, nếu không, Iran sẽ phải đối mặt với “những điều thực sự tồi tệ”. Tuyên bố này của ông Trump làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Khi được hỏi hôm 20/2 rằng liệu ông có đang cân nhắc một cuộc tấn công hạn chế để gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận hay không, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Có thể nói là tôi đang cân nhắc”.

Sau đó, khi được hỏi về Iran tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nói thêm: "Họ nên đàm phán một thỏa thuận công bằng”.

Sau cuộc thảo luận gián tiếp tại Geneva với phái đoàn Mỹ hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, hai bên đã đạt được sự hiểu biết về các "nguyên tắc cơ bản", nhưng điều đó không có nghĩa là một thỏa thuận sắp đạt được.

Trong một cuộc phỏng vấn trên MS NOW, Bộ trưởng Araqchi cho biết, ông sẽ đệ trình dự thảo đề xuất phản hồi trong hai hoặc ba ngày tới để các quan chức cấp cao Iran xem xét, và các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tiếp theo có thể diễn ra trong khoảng một tuần nữa.

Ông nói thêm rằng, hành động quân sự sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng không đưa ra mốc thời gian cụ thể để Iran gửi phản hồi cho Mỹ, nhưng ông bày tỏ niềm tin rằng một thỏa thuận ngoại giao nằm trong tầm tay và có thể đạt được "trong một khoảng thời gian rất ngắn".

Trong cuộc đàm phán ở Geneva, Mỹ không yêu cầu Iran hoàn toàn chấm dứt việc làm giàu uranium và Iran cũng không đề nghị đình chỉ việc làm giàu, ông Araqchi nói với MS NOW. "Những gì chúng ta đang thảo luận hiện nay là làm thế nào để đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả việc làm giàu, là vì mục đích hòa bình và sẽ mãi mãi duy trì như vậy", ông nói.

Ông cho biết thêm, rằng các "biện pháp xây dựng lòng tin" về mặt kỹ thuật và chính trị sẽ được thực hiện để đảm bảo chương trình này vẫn mang tính hòa bình. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Bình luận về phát ngôn của ông Araqchi, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống đã nói rõ rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân hoặc khả năng chế tạo chúng, và họ không thể làm giàu uranium”.