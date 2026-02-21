Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ gia tăng áp lực, Iran cân nhắc phương án phản hồi

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Iran dự kiến sẽ đệ trình dự thảo phản hồi Mỹ trong vài ngày tới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran.

x3jwxrbcifjg3px23wox75xr64.jpg
(Ảnh: Reuters)

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters, rằng kế hoạch quân sự của Mỹ ở Iran đã chuyển sang giai đoạn nâng cao. Hôm 19/2, Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn từ 10 đến 15 ngày cho Tehran để đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp hạt nhân, nếu không, Iran sẽ phải đối mặt với “những điều thực sự tồi tệ”. Tuyên bố này của ông Trump làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Khi được hỏi hôm 20/2 rằng liệu ông có đang cân nhắc một cuộc tấn công hạn chế để gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận hay không, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Có thể nói là tôi đang cân nhắc”.

Sau đó, khi được hỏi về Iran tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nói thêm: "Họ nên đàm phán một thỏa thuận công bằng”.

Sau cuộc thảo luận gián tiếp tại Geneva với phái đoàn Mỹ hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, hai bên đã đạt được sự hiểu biết về các "nguyên tắc cơ bản", nhưng điều đó không có nghĩa là một thỏa thuận sắp đạt được.

Trong một cuộc phỏng vấn trên MS NOW, Bộ trưởng Araqchi cho biết, ông sẽ đệ trình dự thảo đề xuất phản hồi trong hai hoặc ba ngày tới để các quan chức cấp cao Iran xem xét, và các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tiếp theo có thể diễn ra trong khoảng một tuần nữa.

Ông nói thêm rằng, hành động quân sự sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng không đưa ra mốc thời gian cụ thể để Iran gửi phản hồi cho Mỹ, nhưng ông bày tỏ niềm tin rằng một thỏa thuận ngoại giao nằm trong tầm tay và có thể đạt được "trong một khoảng thời gian rất ngắn".

Trong cuộc đàm phán ở Geneva, Mỹ không yêu cầu Iran hoàn toàn chấm dứt việc làm giàu uranium và Iran cũng không đề nghị đình chỉ việc làm giàu, ông Araqchi nói với MS NOW. "Những gì chúng ta đang thảo luận hiện nay là làm thế nào để đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả việc làm giàu, là vì mục đích hòa bình và sẽ mãi mãi duy trì như vậy", ông nói.

Ông cho biết thêm, rằng các "biện pháp xây dựng lòng tin" về mặt kỹ thuật và chính trị sẽ được thực hiện để đảm bảo chương trình này vẫn mang tính hòa bình. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Bình luận về phát ngôn của ông Araqchi, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống đã nói rõ rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân hoặc khả năng chế tạo chúng, và họ không thể làm giàu uranium”.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Mỹ #đàm phán hạt nhân Iran #Israel #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục