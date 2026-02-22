Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran nói sẽ không 'sa lầy' vào các cuộc đàm phán vô ích

Minh Hạnh

TPO - Iran sẽ không khuất phục trước sức ép từ Mỹ về chương trình hạt nhân của mình, một nguồn tin quốc phòng Iran nói với RT hôm thứ Bảy. Quan chức này cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran sẽ vấp phải “phản ứng rộng rãi và không giới hạn”.

699a48a72030273aa75fb926.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Nguồn tin cho biết, Mỹ “nhận thức rõ khả năng và quyết tâm đáp trả của Iran”. Theo nguồn tin, Mỹ đang “kéo dài thời gian để cố gắng buộc Iran chấp nhận các điều khoản của họ bằng cách gia tăng áp lực quân sự và chính trị”.

“Iran sẽ không sa lầy vào một quá trình đàm phán kéo dài và vô ích. Một cuộc đàm phán mà triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt khá mờ nhạt”, nguồn tin nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong tuần này khi các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian giữa các quan chức Iran và Mỹ tại Geneva không đạt được bước đột phá nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu Iran hoàn toàn giải tán chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hôm 19/2, ông tuyên bố cho Iran từ 10 đến 15 ngày để đạt được thỏa thuận.

Mỹ đã triển khai hai nhóm tàu ​​sân bay tấn công và thêm máy bay ném bom đến Trung Đông. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, ông Trump đang cân nhắc các cuộc tấn công vào Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật đột xuất, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình và là quyền chủ quyền. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với MSNBC hôm 20/2, rằng Iran sẽ sớm phản hồi các đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết mặc dù Iran ưu tiên con đường ngoại giao, nhưng nước này vẫn “sẵn sàng cho xung đột”.

Minh Hạnh
