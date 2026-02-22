Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga phóng gần 350 tên lửa, máy bay không người lái vào Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân đội Ukraine cho biết ngày 22/2.

x5r4zamhzrlffp6niyj6watqfm.jpg
Một công trình ở Kiev bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 50 tên lửa các loại và 297 máy bay không người lái. Trong đó, 14 tên lửa và 23 máy bay không người lái đã nhắm trúng các mục tiêu ở 14 địa điểm.

Các khu vực bị nhắm mục tiêu chính là Kiev, Odesa, Kirovohrad và Poltava.

Ở thủ đô Kiev, thiệt hại được báo cáo tại 5 quận, với hơn một chục công trình bị hư hại. Ở Odesa, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây ra các vụ cháy, nhưng đều đã được dập tắt.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga cản trở các nỗ lực ngoại giao bằng cuộc tấn công quy mô lớn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Điện Kremlin.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 86 máy bay không người lái của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm: Belgorod, Saratov, Voronezh, Smolensk, Bryansk, Kursk, Kaluga, Bán đảo Crimea và vùng thủ đô Mátxcơva.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #Kiev #tên lửa

