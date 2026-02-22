Đến thành phố lạ nhất hành tinh

TP - Máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Lima, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi vội vàng theo người bạn đồng hành, người bản xứ, nói thạo tiếng Đức, lên taxi đi tham quan ngay thành phố.

Vừa đi anh vừa kể: năm 1531, người Tây Ban Nha đánh chiếm Peru, mặc dù vào giai đoạn này đế quốc Inca đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng không sao chống cự nổi trước sức tấn công như vũ bão của quân đội Tây Ban Nha. Cuối cùng Peru đã bị Pizarro chinh phục và Peru trở thành một phần sở hữu của Tây Ban Nha. Với tư cách là Phó vương của Tây Ban Nha, Peru cai quản nhiều vùng ở Nam Mỹ, và trở thành trung tâm của một vùng rộng lớn.

Ngày nay, Lima thành phố lớn nhất Peru và là thủ đô của nước Cộng hòa Peru, một trong những thành phố sôi động nhất của Tây Bán Cầu, một đô thị đông dân nhất của đất nước Peru, với dân số trên 22 triệu người, chiếm 2/3 dân số cả nước, với diện tích 804,3 km2. Lima được thành lập bởi nhà thám hiểm Francisco Pizarro vào ngày 18/1/1535. Ban đầu có tên “Thành phố của các Hoàng đế” (Ciudad de la Reyes).

Đến Lima, điều mà tôi quan tâm nhất là thời tiết. Trừ những tháng mùa hè từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, thời gian còn lại, bầu trời Lima là một màn sương mù đặc quánh, hạ thấp tràn xuống thung lũng khô cằn, trong đó bao gồm thành phố Lima, tạo thành bức màn xám, giăng tràn từ bờ biển lên đến tận Chosica dưới chân núi Andes. Cùng với khí thải thành phố nó tạo ra một vùng không khí ô nhiễm nghiêm trọng.

Hướng dẫn viên cho biết, Lima là thành phố lạ nhất hành tinh, hơn 600 năm không một giọt mưa. Lima nằm ở sườn Đông của dãy Andes, là ngọn núi cao nhất ở Nam Mỹ. Thành phố tọa lạc tại rìa cao cận nhiệt đới Nam Thái Bình Dương. Đến thành phố Lima chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy đa số nhà ở thuộc khu dân cư thu nhập thấp, nhà xây để ở không có mái che, thậm chí có những ngôi nhà được tạo nên bằng cách dùng những tấm bìa carton cứng vây quanh lại thành nhà ở. Điều này hoàn toàn xuất phát từ đặc điểm khí hậu của Lima. Do quanh năm không có mưa, nhưng khí hậu khá ôn hòa, nên họ cảm thấy lợp mái nhà là không cần thiết.

Đường phố Lima không có cống thoát nước. Người dân không bao giờ cần dùng đến ô hay áo mưa. Thậm chí nhiều người dân chưa bao giờ nhìn thấy mưa trong suốt cả cuộc đời mình. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch kể rằng, lần có mưa cuối cùng ở thành phố Lima đã xảy ra cách nay hơn 600 năm. Có thể nói hiện nay Lima là thành phố duy nhất trên thế giới không có mưa. Đặc biệt nếu có mưa ở thành phố Lima cũng là một hiện tượng vô cùng độc đáo. Đó không phải là mưa rơi theo từng cơn, từng cơn một mà con người vẫn thường thấy, nó chỉ là một lượng lớn sương mù bao phủ thành phố và sẽ đọng lại trên mặt đất tạo chút ẩm ướt mà thôi.

Theo thống kê lượng mưa trung bình hàng năm ở Lima chỉ dao động trong khoảng từ 10 mm đến 15 mm. Con số này bằng 1/5 lượng mưa trung bình năm của sa mạc Sahara, một trong những vùng khô hạn nhất thế giới. Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia khí tượng cho rằng tuy mưa ít như vậy, nhưng thành phố Lima vẫn không bị khô hạn như các nơi khác. Đó là do ảnh hưởng từ vị trí địa lý đặc biệt của thành phố này. Mặc dù thành phố Lima nằm ở rìa cao cận nhiệt đới Nam Thái Bình Dương, trong vùng nhiệt đới, nhưng lại chịu ảnh hưởng của dòng khí lạnh của dòng hải lưu Peru. Do đó, hơi nước trong thành phố Lima khi bốc lên đã bị dòng khí lạnh chặn lại không thể ngưng tụ thành các đám mây, vì vậy, không thể gây mưa. Chính thế, nên thành phố Lima không những không khô hạn mà còn rất ẩm ướt vì có lượng hơi nước bốc lên khá lớn. Ngoài ra do vị trí gần biển lại có con sông Mark nổi tiếng, nên thành phố Lima có nguồn nước ngầm rất dồi dào, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng thiếu nước. Dù không có mưa, nhưng khí hậu Lima khá mát mẻ, ngày lạnh nhất không quá 160C và ngày nóng nhất không quá 230C. Cả 4 mùa đều giống mùa xuân.

Lima, thành phố có nhiều điểm tham quan, du lịch hấp dẫn như Dinh Tổng thống, (Plaza de Armas) còn gọi cung điện Gobierno, một công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga, lộng lẫy, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Lima. Tại đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đổi gác của những người lính cảnh vệ trong những bộ đồng phục màu xanh da trời và màu hồng tươi rói. Họ là những chàng trai khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ.

Cũng tại trung tâm thành phố, một địa điểm thu hút không ít du khách, đó là ngôi nhà thờ kiến trúc theo kiểu nhà thờ Jaen ở Tây Ban Nha, một công trình kiến trúc chắc chắn, giản dị. Nhưng ngôi nhà thờ này đã bị phá hủy trong một trận động đất mạnh xảy ra vào năm 1746. Tòa nhà hiện nay được xây lại trên nền của ngôi nhà thờ cũ, theo thiết kế của kiến trúc sư Becerra, là một tòa nhà hiện đại được dùng làm bảo tàng tôn giáo. Về phía bên phải của bảo tàng là một ngôi nhà thờ nhỏ, trong đó có chứa một thi hài, người ta cho đó là xác của Pizarro.

Nhà thờ Santo Domingo, một địa điểm check-in được nhiều tín đồ du lịch tìm đến, khi ghé thăm thủ đô Lima. Nhà thờ Santo Domingo sở hữu vẻ đẹp kiến trúc vô cùng huy hoàng và đầy ấn tượng. Nơi đây là một cơ sở tôn giáo lớn nhất ở Lima. Công trình được hoàn thiện vào thế kỷ XVI, được trang trí sắc màu lộng lẫy. Nhà thờ đã trải qua nhiều đợt trùng tu sửa chữa.

Đài phun nước El Circuito Mágico del Agua, được coi như một bữa tiệc chiêu đãi màu sắc rất hoàn hảo tại Lima. Không gian đài phun nước vô cùng mê hoặc này sẽ mang đến cho người xem nhiều góc nhìn chân thực với vẻ đẹp lộng lẫy đầy quyến rũ. Hệ thống đài phun nước El Circuito Mágico del Agua được trang bị công nghệ tiên tiến, hiện đại với hàng chục đài phun nước khác nhau với nhiều hạng mục laser chiếu sáng. Trong không gian rực rỡ ấy, âm thanh nhạc nước của điệu valse cất lên khiến bạn tan chảy với vẻ đẹp đài các của đài phun nước El Circuito Mágico del Agua.

Và một điểm tham quan không thể bỏ qua, đó là Huaca Pucllana, một trung tâm nghi lễ tôn giáo nổi tiếng của Lima. Công trình được xây bằng gạch nung và được phục hồi lại từ một kiến trúc cổ. Vào năm 2010, đã có một cuộc khai quật xác ướp vô cùng kỳ bí đã diễn ra ở đây.

Bờ biển Lima

Ngoài ra Lima còn có Bảo tàng của tòa án dị giáo, còn gọi là Bảo tàng Junin 548. Bảo tàng còn giữ nguyên phòng xét xử đầu tiên với trần nhà lát bằng gỗ gụ có chạm khắc công phu, khá đẹp với các phòng giam, phòng tra tấn.

Bảo tàng Quốc gia hay còn gọi Bảo tàng Khảo cổ học Javier Prado. Đây là một tòa nhà bê tông cốt thép, trông bên ngoài khá hấp dẫn nhưng nội thất thiếu vẻ thẩm mỹ. Tại đây trưng bày hầu hết các hiện vật quan trọng liên quan đến khảo cổ học, nghệ thuật và văn hóa của đất nước Peru cổ xưa.

Người dân Lima rất tự hào thành phố có Bảo tàng Vàng (The Gold Museum), còn gọi Bảo tàng Av Alonso de Molina 1100, Monterrico Superb. Ở tầng trệt trưng bày những hiện vật rất vui mắt. Những viên ngọc quý, vàng bạc châu báu thì để trong những két sắt được bảo vệ an toàn tuyệt đối đặt ở tầng hầm.

Tại vùng ngoại ô giàu có của Lima Barranco và Miraflore có một số lâu đài cổ đặc sắc. Lima tuy ồn ào, náo nhiệt và khói bụi, ô nhiễm, nhưng lại được thiên nhiên ban phát đã làm dịu đi cái oi nồng của bầu không khí, đó là sự hiện diện của vịnh El Silencio với bờ biển hoang sơ tự nhiên. Dọc theo nó là những bãi tắm tuyệt vời gần như hoàn hảo. Phía trên bờ là quần thể pháo đài - đền thờ hùng vĩ Pachacamac - tọa lạc trên bờ đá mé biển trong thung lũng Rimac, cách đó không xa là di tích lịch sử thời Tiền Inca là Puruchuco và Cajamarquilla. Trong khu vực chân núi Andes phía trên Lima, những vỉa đá lộ thiên bị xói mòn và những tượng đài kỷ niệm bao quanh thánh đường Marcahuasi. Xa hơn một ít, ở trên núi Andes là một thị trấn kỳ lạ Huancavelica và thủ phủ xinh đẹp Huancayo, được nối với thủ đô Lima bởi đoạn đường xe lửa El Tren de la Sierra, cao nhất thế giới. Tại núi Andes, du khách sẽ được thám hiểm khu rừng nhiệt đới Amazon. Trước khi vào khu rừng du khách nên dừng chân thăm hai thị trấn nhỏ San Ramon và La Merced ở ngay bìa rừng...