Tổng thống Mỹ Trump nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15%

TPO - Tổng thống Donald Trump thông báo nâng mức thuế chung đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ lên 15%, tiếp tục khẳng định quyết tâm duy trì chính sách thuế quan cứng rắn sau khi Toà án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng phần lớn chương trình thuế mà ông áp với các đối tác là trái luật.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại bữa tối của Hiệp hội Thống đốc quốc gia tại Nhà Trắng, ngày 21/2. (Ảnh AP)

Ngày 21/2, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng “quyết định cực kỳ phản Mỹ” của tòa án hôm 20/2 nhằm hạn chế chương trình thuế quan của ông, chính quyền sẽ tăng thuế nhập khẩu “lên mức tối đa được phép và đã được kiểm nghiệm về pháp lý là 15%”.

Trước đó, Tổng thống Trump công bố mức thuế toàn cầu mới là 10% để phản ứng với quyết định của Toà án Tối cao.

Đồng thời, phe Cộng hòa phát động một cuộc công kích cá nhân nhằm vào các thẩm phán bỏ phiếu phủ nhận chính sách thuế quan, chỉ trích họ “bất trung”, và gọi họ là “kẻ ngốc và tay sai”.

Với phán quyết này, Toà án Tối cao tái khẳng định vai trò kiểm soát và đối trọng với các nhánh quyền lực khác của chính phủ, bao gồm cả tổng thống, sau 1 năm hứng nhiều chỉ trích vì đưa ra nhiều quyết định ủng hộ Tổng thống Trump. Quyết định này đánh dấu một thất bại chính trị lớn đối với ông Trump khi chính sách kinh tế chủ chốt của ông bị bác bỏ.

Thông báo mới nhất của Tổng thống Trump về việc nâng thuế lên 15% chắc chắn sẽ gây thêm bất ổn, khi nhà lãnh đạo Mỹ quyết sử dụng cuộc chiến thương mại để gây sức ép và trừng phạt các đối tác thương mại, bao gồm cả đồng minh lẫn đối thủ.

Theo luật, mức thuế mới chỉ mang tính tạm thời, có hiệu lực trong 150 ngày. Theo tài liệu của Nhà Trắng, các lĩnh vực đang chịu điều tra riêng biệt, bao gồm dược phẩm, và hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada vẫn được miễn trừ.

Ngày 20/2, Nhà Trắng cho biết các đối tác thương mại đạt được thỏa thuận thuế quan riêng với chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải chịu mức thuế toàn cầu mới này.

Phán quyết ngày 20/2 của Toà án Tối cao không ảnh hưởng đến các mức thuế ngành mà Mỹ áp riêng với thép, nhôm và nhiều mặt hàng khác. Những cuộc điều tra của Chính phủ Mỹ đang diễn ra vẫn có thể dẫn đến mức thuế bổ sung theo ngành.

Tuy vậy, đây vẫn là thất bại lớn nhất của Tổng thống Trump tại Tòa án Tối cao kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Chứng khoán Phố Wall tăng nhẹ hôm 20/2, sau phán quyết của Toà án Tối cao.

Các nhóm doanh nghiệp phần lớn hoan nghênh phán quyết, trong đó Liên đoàn Bán lẻ quốc gia cho biết điều này “mang lại sự chắc chắn rất cần thiết” cho các công ty.

Trong tranh luận tại tòa, chính quyền Mỹ cho biết các công ty sẽ được hoàn thuế nếu các mức thuế bị xác định là trái pháp luật. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao không đề cập đến vấn đề này.

Tổng thống Trump nói ông dự đoán sẽ có nhiều năm kiện tụng liên quan đến vấn đề hoàn thuế.

Một số quốc gia cho biết đang nghiên cứu phán quyết của Tòa án Tối cao và các thông báo thuế quan tiếp theo của Tổng thống Trump.

Ngày 21/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết sẽ thảo luận với các đồng minh châu Âu để xây dựng “lập trường rất rõ ràng của châu Âu” và phản ứng chung với Washington trước khi ông thăm Mỹ vào đầu tháng 3 tới.