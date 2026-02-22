Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Sau sự cố tên lửa, NASA lùi thời điểm đưa người đổ bộ Mặt trăng

Bình Giang

TPO - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa lùi thêm một bước nữa trong kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng, sau khi xảy ra sự cố mới với tên lửa.

ap26051544463715.jpg
Tên lửa trong chương trình chinh phục Mặt trăng của NASA đang nằm trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida ngày 19/2. (Ảnh: AP)

Trong sự cố mới nhất, dòng khí heli đến tầng trên của tên lửa đã bị gián đoạn. Dòng khí heli rắn đóng vai trò cần thiết để làm sạch động cơ và tạo áp suất cho các thùng nhiên liệu.

NASA tiết lộ vấn đề mới nhất chỉ 1 ngày sau khi ấn định thời điểm 6/3 cho sứ mệnh Artemis II - chuyến bay đầu tiên của con người lên Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ. Sau khi xảy ra sự cố với tên lửa, sứ mệnh của NASA có thể phải lùi xuống sớm nhất là tháng 4.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết, bộ lọc, van hoặc tấm nối bị lỗi có thể là nguyên nhân gây tắc nghẽn dòng khí heli.

Ông cho biết, bất kể nguyên nhân là gì, cách duy nhất để khắc phục sự cố là đưa tên lửa cao 98m trở lại nhà chứa để sửa chữa.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho việc thu hồi tên lửa, và điều này sẽ loại bỏ cơ hội phóng tên lửa vào tháng 3”, ông Isaacman thông báo trên mạng xã hội X. Ông cho biết cơ hội tiếp theo của NASA sẽ là vào đầu hoặc cuối tháng 4.

Trong chương trình Apollo của NASA, 24 phi hành gia đã bay lên Mặt trăng từ năm 1968 - 1972. Chương trình Artemis đến nay mới chỉ hoàn thành một chuyến bay duy nhất, với chuyến bay quanh Mặt trăng không có phi hành đoàn vào năm 2022.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đó cũng gặp sự cố rò rỉ nhiên liệu hydro trước khi phóng.

Mục tiêu đưa con người đổ bộ Mặt trăng theo chương trình Artemis dự kiến sẽ mất ít nhất vài năm nữa.

Bình Giang
AP
#Mặt trăng #NASA #Chinh phục Mặt trăng #Apollo #Artemis II #Sự cố tên lửa

