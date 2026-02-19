Thành tích 'khủng' của sinh viên Tài chính 'dấn thân' nghiên cứu khoa học

TPO - Sinh viên Nguyễn Đại Dương, lớp CQ60/11.05, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính lựa chọn một con đường không dễ: dấn thân vào nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đại học. Với Dương, áp lực không phải rào cản, mà là chất liệu để rèn bản lĩnh và tư duy học thuật.

Theo đuổi nghiên cứu khoa học bền bỉ, chuyên sâu

Ở giảng đường đại học, không ít sinh viên chọn cách học để hoàn thành chương trình đào tạo. Nguyễn Đại Dương lại đặt mục tiêu quãng đời sinh viên như một hành trình chuẩn bị nghiêm túc cho con đường nghiên cứu lâu dài.

Mỗi khi đối mặt với áp lực học tập hay những kì thi quan trọng, Dương không tìm cách né tránh. Cậu quay về với mục tiêu dài hạn đã xác định từ đầu: theo đuổi nghiên cứu khoa học một cách bền bỉ và chuyên sâu. “Mỗi giai đoạn áp lực không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để rèn tư duy và bản lĩnh”, Dương chia sẻ.

Thay vì để khối lượng công việc lớn tạo sức ép tâm lí, nam sinh chia nhỏ mục tiêu thành từng nhiệm vụ cụ thể theo ngày, theo tuần. Cách làm này giúp Dương duy trì cảm giác tiến bộ liên tục, kiểm soát được nhịp độ học tập và tránh rơi vào trạng thái quá tải. Khi cần thiết, cậu sẵn sàng điều chỉnh nhịp độ, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lí để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Sinh viên Nguyễn Đại Dương.

Với Dương, động lực lớn nhất còn đến từ chính niềm say mê nghiên cứu. Việc được phân tích, lí giải các vấn đề kinh tế - tài chính khiến việc học không còn là nghĩa vụ, mà trở thành hành trình khám phá tri thức.

Con đường nghiên cứu khoa học chưa bao giờ bằng phẳng. Khó khăn lớn nhất với Dương là giai đoạn đầu tiếp cận phương pháp nghiên cứu bài bản, đặc biệt khi thực hiện các đề tài định lượng đòi hỏi xử lí dữ liệu thực tiễn.

Từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng khung lí thuyết đến lựa chọn mô hình và sử dụng công cụ phân tích, tất cả đều là thử thách với một sinh viên còn ít kinh nghiệm. Áp lực cân bằng giữa học chính khóa và nghiên cứu cũng có lúc khiến cậu lúng túng.

Song thay vì chùn bước, Dương chủ động tìm đến giảng viên hướng dẫn, nghiêm túc tiếp thu góp ý và tự rèn luyện kỉ luật học thuật. Cậu dành nhiều thời gian đọc các công trình khoa học, học cách hệ thống hóa tài liệu, từng bước làm chủ phần mềm phân tích dữ liệu. Việc tham gia các seminar, nhóm nghiên cứu giúp Dương mở rộng góc nhìn và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Chính quá trình vượt qua những trở ngại ấy đã giúp Dương trưởng thành rõ rệt: tư duy khoa học mạch lạc hơn, bản lĩnh học thuật vững vàng hơn và quan trọng nhất là tinh thần kiên trì trước thử thách.

Theo Dương, ở bậc đại học, tự học và nghiên cứu giữ vai trò then chốt trong việc hình thành tư duy độc lập. Kiến thức không còn được truyền đạt một chiều, mà đòi hỏi sinh viên phải chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và phản biện.

Nghiên cứu khoa học, vì thế, không chỉ giúp vận dụng lí thuyết vào thực tiễn mà còn rèn luyện năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề. Đối với sinh viên khối kinh tế - tài chính, khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá chính sách và đề xuất giải pháp là những kĩ năng cốt lõi để thích ứng với bối cảnh kinh tế luôn biến động.

Làm việc nhóm và tham gia các hoạt động tập thể cũng mang lại cho Dương nhiều bài học quan trọng. Cậu học được cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ quan điểm bằng lập luận khoa học và sẵn sàng điều chỉnh khi có cơ sở thuyết phục hơn. Những trải nghiệm ấy góp phần hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

Loạt thành tích nghiên cứu ấn tượng

Khi được hỏi chọn một từ để nói về quãng đời sinh viên, Nguyễn Đại Dương không ngần ngại khẳng định đó là dấn thân.

Dấn thân vào nghiên cứu khoa học từ những đề tài đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, dấn thân ra khỏi vùng an toàn để thử sức với những vấn đề phức tạp hơn, và dấn thân với khát vọng phát triển lâu dài trong lĩnh vực học thuật.

Thành tích ấn tượng của chàng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Dấu ấn nổi bật trong hành trình ấy là danh hiệu Á quân Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ X năm 2025, cùng hàng loạt thành tích nghiên cứu ấn tượng. Tính đến nay, Nguyễn Đại Dương đã có 9 bài kỉ yếu khoa học cấp khoa, 2 bài kỉ yếu tại Olympic Kinh tế lượng toàn quốc, 1 bài đăng tại Hội thảo quốc tế ICYREB 2025, 1 bài đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cùng nhiều giấy khen và giải thưởng nghiên cứu khoa học từ Học viện Tài chính và Khoa Tài chính Doanh nghiệp.

Với Dương, những thành quả hôm nay không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là sự tri ân gia đình - những người luôn tin tưởng và âm thầm ủng hộ. Quan trọng hơn, đó là động lực để cậu tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, học hỏi không ngừng và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng học thuật trong tương lai.

Trong hành trình ấy, “dấn thân” không chỉ là một từ lựa chọn, mà đã trở thành phương châm sống của chàng sinh viên Tài chính.