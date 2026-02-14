Giành giải Nhất Lịch sử, nữ sinh lớp 9 nuôi giấc mơ nối truyền thống ‘trường Bưởi’ qua ba thế hệ

TPO - Giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố Hà Nội, Đinh Ngọc Diệp, lớp 9, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) chia sẻ niềm đam mê sâu sắc với bộ môn Lịch sử và ước mơ trở thành thế hệ thứ ba trong gia đình được theo học ở ngôi trường Bưởi giàu truyền thống.

Gặp Diệp vào buổi chiều giáp Tết khi em vừa tan học đã lao ngay lên thư viện của trường để đọc sách. Mê sách giấy, Diệp tận dụng tất cả thời gian rảnh để đọc say sưa, bất kể ở nhà hay ở trường.

Em khoe, niềm vui bất ngờ của năm cuối cấp học là giành được giải Nhất cấp Thành phố Hà Nội môn Lịch sử.

“Khi đang ở trong lớp học, em được bạn bè báo tin trúng giải nên đã chạy đi gặp cô giáo dạy đội tuyển để xác nhận và chia vui. Em cũng khoe ngay với bố mẹ, anh trai”, Diệp nhớ lại.

Em chia sẻ, yêu thích lịch sử từ bé chính là nhờ những câu chuyện kể về kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hùng tráng của ông ngoại, từ đó có mong muốn tìm hiểu nhiều hơn để thỏa tò mò. Bên cạnh đó, bố cũng là người yêu thích lịch sử nên em cho rằng, gia đình có dòng máu “yêu lịch sử” .

Đinh Ngọc Diệp, học sinh lớp 9, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội).

Ở nhà, cả ông, bố và con có thể ngồi chia sẻ, thảo luận về một câu chuyện, vấn đề lịch sử sôi nổi. Khi đến trường, được thầy cô, những người tâm huyết, dạy bộ môn này một cách cuốn hút nên Diệp càng thấy cái hay, cái thú vị của môn học.

“Không chỉ lịch sử Việt Nam mà cả phần lịch sử thế giới cũng ghi chép những câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại. Em cũng muốn biết được nguồn gốc của mình là từ đâu hay trước khi sinh ra như ngày hôm nay thì ngày trước, tổ tiên và cả những người ở vùng đất khác nữa họ đã sống như thế nào. Lịch sử là cuốn lịch dài nhất và chính các em hôm nay cũng có thể tạo nên một phần của lịch sử là điều hấp dẫn”, Diệp chia sẻ.

Mục tiêu trước mắt là thi vào lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT Chu Văn An. Gia đình có ông ngoại và bố đã học ở ngôi trường này nên em muốn trở thành thế hệ thứ ba thi đỗ ngôi trường truyền thống.

Để đạt được mục tiêu, nữ sinh đang phải nỗ lực, kiên trì tự học để cải thiện thêm kiến thức môn Toán, nhất là phần hình. Còn các môn Ngữ văn, ngoại ngữ không làm khó được em.

Trăn trở khi theo đuổi Lịch sử ít có cơ hội việc làm

Với Diệp, khi đã yêu thích điều gì, hãy tận tâm cho điều đó, sẽ tìm được cách làm tốt nhất.

Ví dụ, với môn Lịch sử, em đọc nhiều loại sách, trong đó rất yêu thích cuốn “Việt Nam sử lược” của tác giả Trần Trọng Kim. Ngoài ra, khi băn khoăn về một vấn đề, em thường lên mạng tra cứu theo từ khóa để hiểu sâu hơn. Nếu muốn ghi nhớ, em dành các cuốn sổ tay để ghi chép nội dung sơ lược để thi thoảng lại giở ra xem lại.

Diệp cũng cho rằng, nhiều bạn hiện nay ngại học lịch sử có thể là vì các bạn chưa phát hiện ra cái hay, cái đẹp của lịch sử và cũng có thể đây là môn “kén” người học. Ai cũng muốn hướng đến tương lai hơn là quá khứ. Xung quanh em, nhiều bạn chọn ngoại ngữ, khoa học, hay các môn Văn, Toán, ít người chọn Sử.

Em cũng trăn trở đây là ngành chưa có được sự trọng dụng trong xã hội, khi vị trí, cơ hội việc làm khá hạn chế nên để đảm bảo tương lai nghề nghiệp có thể nhiều người sẽ e ngại. Nhưng nữ sinh cho rằng, dù nhìn nhận được thực tế, em cũng không e ngại mà theo đuổi đam mê biết đâu trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội mở ra.

“Nếu như mình không được rải thảm sẵn thì mình hoàn toàn có thể là người đi tiên phong. Dù có va vấp nhưng sẽ cố gắng để tìm ra con đường cho riêng mình và kiến thức lịch sử sẽ giúp em trở nên vững vàng ở trong xã hội”, Diệp bày tỏ.

Ngoài chăm chỉ học hành, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc tiêu biểu, ở trường Ngọc Diệp cũng sôi nổi, tích cực tham gia nhiều CLB từ biểu diễn văn nghệ, làm MC, đóng kịch. Các hoạt động ngoại khóa làm “giàu có” tâm hồn đồng thời qua đó, em quen được nhiều bạn mới cùng chung sở thích.

Được bố mẹ cho sử dụng điện thoại từ năm học lớp 6 nhưng nữ sinh cho biết, em tự kỷ luật bản thân để mỗi ngày chỉ dành từ 30 phút đến 1 giờ cho việc giải trí như nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè, không sa đà vào lướt mạng xã hội, chơi game.

Em tự nhận thấy, đó là những việc “phí thời gian” và xao nhãng học tập. Điều quan trọng là mỗi người chỉ có 24 giờ/ ngày giống nhau nên ai đam mê điều gì sẽ bị cuốn theo điều đó. Ví dụ, bạn ham học sẽ dành đa số thời gian để đọc sách, học bài.

Nữ sinh cho biết, mặc dù đã tìm hiểu về cách sử dụng công nghệ AI ra sao cho đúng nhưng vẫn thiết lập nguyên tắc hạn chế để thúc đẩy bản thân tự tìm hiểu mỗi khi gặp khó. Nếu gặp bài khó, mình hỏi AI và được trả lời ngay trong vòng ít giây thì con người sẽ ngày càng ngại tư duy, suy nghĩ, cắt đứt sự sáng tạo.

Nữ sinh có niềm đam mê với bộ môn Lịch sử.

Với bộ môn Lịch sử, Diệp mong, AI sẽ không truyền tải những thông tin sai lệch về lịch sử văn hóa, xã hội của con người đến với những bạn trẻ. Khi không tiếp cận sách vở, tài liệu từ nguồn chính thống, người trẻ dễ bị dẫn dắt bởi những câu chuyện, thông tin sai lệch về lịch sử.

Cô Nguyễn Phương Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, Ngọc Diệp là học sinh rất thông minh, có tư duy phản biện tốt và luôn sáng tạo trong phương pháp học tập. Không chỉ yêu thích và giỏi môn Lịch sử, em ham đọc sách, giỏi nhiều môn. Từ lớp 6, em đã là lớp trưởng năng nổ, hòa đồng với các bạn, tích cực tham gia các câu lạc bộ. Lớp 7, Diệp giành giải Nhất môn Ngữ văn cấp quận và sang lớp 8 chuyển hướng theo đội tuyển môn Lịch sử.