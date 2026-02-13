Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các trường Công an Nhân dân năm 2026

TPO - Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Công an giao cho các trường Công an Nhân dân là 2.370 bao gồm đại học và trung cấp.

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường Công an Nhân dân năm 2026.

Đối với bậc đại học, tổng chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an Nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu dành cho đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường đại học Công an Nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Học viện An ninh Nhân dân được giao 400 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (phía Bắc) là 250 chỉ tiêu (25 nữ và 225 nam); ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tuyển sinh toàn quốc) là 150 chỉ tiêu (phía Bắc: 7 nữ và 68 nam; phía Nam: 7 nữ và 68 nam).

Học viện Cảnh sát Nhân dân được giao 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc), trong đó có 40 nữ và 360 nam.

Thí sinh tham gia kì thi đánh giá của Bộ Công an

Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm nay tuyển 100 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc), phía Bắc 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam) và phía Nam 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam).

Trường Đại học An ninh Nhân dân được giao 220 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam) với 22 nữ, 198 nam.

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 300 chỉ tiêu (phía Nam) với 30 nữ và 270 nam.

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy được giao 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); trong đó phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tuyển sinh 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc), phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.

Bộ Công an cũng giao Học viện quốc tế tuyển sinh 50 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); ngành ngôn ngữ Anh tuyển 30 chỉ tiêu (15 nam và 15 nữ) và ngành ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 20 chỉ tiêu (10 nam và 10 nữ).

Ngoài ra, Bộ Công an phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm: 100 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh Nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội); 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Năm 2026, phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường đại học Công an Nhân dân dự kiến sẽ giữ ổn định như năm 2025, tiếp tục thực hiện theo 2 phương thức là xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đối với hệ cao đẳng, năm 2026, các trường Cao đẳng Công an Nhân dân được Bộ Công an giao tuyển sinh 300 chỉ tiêu hệ trung cấp, tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2025.

Trong đó, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I tuyển sinh 100 chỉ tiêu trên toàn quốc với 10 nữ, 90 nam.

Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I được giao 100 chỉ tiêu, tuyển sinh khu vực phía Bắc với 10 nữ, 90 nam.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tuyển 100 chỉ tiêu khu vực phía Nam với 10 nữ, 90 nam.