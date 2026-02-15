Bộ GD&ĐT điều chỉnh thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

TPO - Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ GD&ĐT điều chỉnh, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các ngành, các trường trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026 thay vì 10 nguyện vọng như dự kiến.

Ngày 15/2, Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáodục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

Thông tư quy định về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Trong đó có nội dung về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng gồm: nguyên tắc trong tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và nguồn tuyển theo Luật Giáo dục đại học 125/2025/QH15 nhằm kiểm soát vànâng cao chất lượng đầu vào.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh nhiều quy định trong mùa tuyển sinh 2026.

Bên cạnh đó, các quy định cũng tập trung chủ yếu về các giải pháp kỹthuật thực hiện quy trình đăng ký và xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nhữngyêu cầu tăng cường qua các quy định về xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyểnsinh.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, đơn vị đã có những điều chỉnh.

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo và các trường khác nhau thay vì 10 nguyện vọng như dự thảo. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).

Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụngđiểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trongđó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đónggóp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợpxét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3.

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tíchhoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5.

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào cácchương trình đào tạo trình độ đại học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo với 8 điều chỉnh quan trọng để lấy ý kiến góp ý của các thí sinh, giáo viên, chuyên gia.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới.