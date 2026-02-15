Tuyển sinh 2026: Thí sinh được đăng kí tối đa 15 nguyện vọng

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng mầm non. Trong đó, lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT yêu cầu có điểm sàn chung cho các phương thức xét tuyển.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, một số nội dung đã được điều chỉnh trong quy chế sau khi tiếp thu ý kiến và đánh giá tác động chính sách.

Thí sinh tìm hiểu thông tin năm 2025. Ảnh: Như Ý

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp) cho tất cả các phương thức xét tuyển trừ tuyển thẳng. Như vậy, năm nay, yêu cầu tối thiểu khi vào đại học là thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ sàn 15/30 điểm trở lên.

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 - 5.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển):

Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0 - 3;

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5;

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng kí xét tuyển vào các chương trình đào tạo.

Như vậy, so với dự thảo trước đó, quy chế chính thức đã có nhiều thay đổi để đảm bảo công bằng giữa các phương thức xét tuyển, giảm bất bình đẳng đối với thí sinh.