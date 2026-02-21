Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad: Hủy bài thi nếu thí sinh sử dụng AI

TPO - Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad, là một trong 4 giải đấu của Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc. Tại các bảng đấu, thí sinh không được phép sử dụng AI để hỗ trợ trực tiếp quá trình làm bài thi.

Giải đấu được tổ chức bởi Học viện Công nghệ Tekmonk, thuộc Tập đoàn Hanoi Telecom, là sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh yêu thích lập trình.

Với sứ mệnh mang lập trình đến gần hơn với thế hệ trẻ, Tekmonk Coding Olympiad không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để học sinh phát triển tư duy logic và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Ban tổ chức cho biết, đối tượng dự thi là học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên yêu thích tin học, lập trình, và có khả năng tham gia thi trực tuyến hoặc trực tiếp.

Thí sinh dự Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm 2024.

Thời điểm này, cuộc thi đã qua Vòng loại trực tuyến. Tiếp theo, Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra vào tháng 3, kết hợp trực tuyến và trực tuyến.

Trong đó, tại Hà Nội, thí sinh thi trực tiếp và thí sinh các địa phương khác thi trực tuyến theo thông báo.

Các thí sinh đạt điều kiện vượt qua Vòng Sơ khảo theo tiêu chí chấm điểm sẽ được liên hệ trực tiếp bằng thư điện tử hoặc thông tin về trường học/giáo viên đại diện để thông báo tham dự Vòng Quốc gia.

Kết quả được công bố chính thức tại website cuộc thi.

Dựa trên kết quả Vòng Sơ khảo, Ban tổ chức gửi thông báo và hướng dẫn đăng ký tới các thí sinh đủ điều kiện qua hòm thư điện tử và thông tin về trường học/giáo viên đại diện.

Kết quả của Vòng Sơ khảo cũng sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc dự thi Vòng chung kết vào tháng 4 tới.

Thí sinh không được phép sử dụng AI

Để đảm bảo phù hợp với từng độ tuổi và thế mạnh của thí sinh, Tekmonk Coding Olympiad 2025 được chia thành 3 bảng thi chính, mỗi bảng có mục tiêu, hình thức và ngôn ngữ lập trình riêng gồm bảng A, bảng B và bảng C.

Ở bảng A, nội dung thi đấu dành riêng cho các thí sinh đam mê hệ sinh thái Apple và ngôn ngữ lập trình Swift/ứng dụng Swift Playground. Bảng thi được thiết kế để khuyến khích học sinh tiếp cận với lập trình di động hiện đại và chuyên nghiệp.

Yêu cầu, thí sinh cần có iPad (iPadOS 17.0 hoặc cao hơn) hoặc máy tính Macbook (chạy macOS 14.0 (Sonoma) hoặc cao hơn) đã cài đặt ứng dụng Swift Playground phiên bản mới nhất.

Bảng B, là bảng đấu dành cho những thí sinh đam mê sáng tạo, mong muốn biến trí tưởng tượng thành những sản phẩm số hữu ích như trò chơi, phần mềm mô phỏng, ứng dụng học tập hay câu chuyện tương tác... nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Sản phẩm sáng tạo dự thi chưa từng đạt giải các cuộc thi, hội thi cấp Quốc gia.

Bảng C, thí sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng lập trình để thực hiện thử thách trên nền tange CodeCombat.

Thí sinh đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Bảng A, B, C – CodeCombat Challenge của giải vô địch Tekmonk Coding Olympiad 2024 không được tham gia lại cùng cấp độ.

Theo thể lệ, thí sinh không được phép sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ trực tiếp trong quá trình làm bài thi, nhưng được phép sử dụng AI như một công cụ tham khảo để hỗ trợ cho việc ôn tập và chuẩn bị trước kỳ thi.

Trong trường hợp phát hiện bài thi có sử dụng AI trái với quy định, Hội đồng Giám khảo có quyền hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần bài nộp liên quan, và điểm số cuối cùng của thí sinh sẽ chỉ được tính trên những nội dung hợp lệ.

Ở Vòng Quốc gia, Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, giải Tiềm năng cho các bảng đấu gồm huy chương, giấy chứng nhận và giải thưởng có giá trị.

Giải đấu năm nay được tổ chức đa dạng trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình, từ Swift Playgrounds, lập trình kéo thả Scratch, đến Python và CodeCombat theo dạng game hóa. Giải đấu phù hợp cho mọi đối tượng và trình độ của học sinh.

Với sứ mệnh đưa lập trình đến gần hơn với các bạn trẻ, Tekmonk Coding Olympiad giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ hữu ích.