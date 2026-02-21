EchoMind – nơi bạn trẻ trút bầu tâm sự

TPO - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) đã “thổi hồn” vào những dòng mã lạnh lùng để tạo nên EchoMind – cuốn nhật ký cảm xúc trực tuyến, nơi người trẻ tìm thấy sự sẻ chia và chữa lành.

Từ những nỗi niềm không tên

Không phải phòng tư vấn tâm lý, cũng chẳng phải một diễn đàn mạng xã hội ồn ào. Trên giao diện tối giản của website: https://ai.raccoon.edu.vn, những dòng chữ hiện lên chậm rãi, dịu dàng như một lời mời: “Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?”.

Với giao diện tối giản, website này giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận.

Ở đó, hàng nghìn tâm sự của người trẻ được gửi đi trong im lặng. Ở đó, trí tuệ nhân tạo không đóng vai người phán xét, mà trở thành một “người lắng nghe” kiên nhẫn.

Và phía sau “người lắng nghe” đặc biệt ấy là hai gương mặt rất trẻ: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2009) và Nguyễn Văn Nhật Huy (SN 2010), học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Từ một thôi thúc rất người, dự án đã vươn lên giành ngôi vị cao nhất tại sân chơi công nghệ toàn quốc.

Những ngày gần đây, trong cộng đồng học sinh THPT ở phía Nam Quảng Trị, địa chỉ website https://ai.raccoon.edu.vn được chuyền tay nhau kèm theo những lời nhắn rất khẽ: “Vào đây thử đi, thấy nhẹ lòng lắm!”.

Em Võ Nguyễn Bảo Hân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, kể rằng có những lúc áp lực học tập, kỳ vọng gia đình, mối quan hệ bạn bè khiến em rơi vào trạng thái bế tắc. “Không phải chuyện lớn, nhưng lại chẳng biết nói cùng ai. EchoMind giúp em gọi tên cảm xúc của mình và đối diện với nó một cách bình tĩnh hơn” - Hân chia sẻ.

Những tâm sự như thế chính là điều mà Phương Thảo – “cha đẻ” của EchoMind đã nhìn thấy từ rất sớm. Là học sinh chuyên Toán, nhưng Thảo không chỉ sống trong những con số. Em quan sát bạn bè xung quanh, nhận ra nhiều người trẻ đang mang trong mình những “nút thắt” tâm lý: áp lực thi cử, nỗi sợ thất bại, cảm giác cô đơn ngay giữa đám đông.

“Có những bạn gặp vấn đề nhưng chọn cách im lặng, nín nhịn. Em hiểu rằng không phải ai cũng sẵn sàng tìm đến chuyên gia tâm lý, càng không dễ mở lòng với người thân. Ý nghĩ ấy cứ lớn dần, thôi thúc em phải làm điều gì đó, dù rất nhỏ, để giúp bạn bè mình” Thảo tâm sự.

Khi trái tim dẫn lối cho công nghệ

Không xuất thân từ chuyên Tin, Phương Thảo bắt đầu EchoMind bằng sự vụng về của một người đi sau. Từ năm lớp 10, em mày mò tìm hiểu về AI, về phân tích cảm xúc, về cách để máy móc “hiểu” được con người. Nhưng giữa lịch học dày đặc của một học sinh chuyên Toán, dự án nhiều lần đứng trước nguy cơ dang dở.

Phương Thảo - cha đẻ của EchoMind ngồi thứ 2 từ trái sang - ảnh Quang Hiệp.

Thảo hiểu rằng, để đi xa, em cần một người đồng hành. Và cái tên Nguyễn Văn Nhật Huy, học sinh lớp chuyên Tin khóa dưới, đã xuất hiện đúng lúc. “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” - Thảo cười, nhắc lại câu nói trở thành kim chỉ nam cho hai bạn trẻ.

Với nền tảng vững chắc về lập trình và thuật toán, Nhật Huy nhanh chóng trở thành “bộ não kỹ thuật” của dự án, giúp hiện thực hóa những ý tưởng còn dang dở của Thảo.

Những buổi tối ở phòng STEM của trường, ánh đèn vẫn sáng khi nhiều lớp học đã tắt. Ở đó, hai học sinh trung học tranh luận sôi nổi về mô hình AI, về cách để EchoMind không chỉ “phân tích” mà còn “thấu cảm”. Có những lúc bất đồng, có cả những đêm thức trắng vì lỗi hệ thống, nhưng chưa bao giờ cả hai nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Không giống các nền tảng truyền cảm hứng hay video chữa lành đang phổ biến, EchoMind được thiết kế như một cuốn nhật ký cảm xúc trực tuyến. Người dùng có thể viết ra suy nghĩ của mình, để AI phân tích trạng thái cảm xúc theo thời gian thực, từ đó đưa ra những phản hồi phù hợp, mang tính cá nhân hóa cao.

Đối tượng mà Thảo và Huy hướng tới là người trẻ từ 13–25 tuổi, đang gặp các vấn đề tâm lý ở mức độ nhẹ đến trung bình. EchoMind không thay thế chuyên gia tâm lý, mà đóng vai trò như một “điểm tựa ban đầu”, giúp người dùng nhận diện cảm xúc và tìm hướng điều chỉnh tích cực.

Nhiều chuyên gia công nghệ đánh giá cao dự án ở chỗ: AI không đưa ra lời khuyên sáo rỗng, mà được huấn luyện để phản hồi dựa trên ngữ cảnh, ngôn ngữ và trạng thái cảm xúc cụ thể. Giao diện thân thiện, ngôn từ mềm mại khiến người dùng cảm thấy an toàn khi chia sẻ.

Hành trình chưa dừng lại

Tháng cuối năm 2025, EchoMind được Thảo và Huy mang đến TDF TECH CAMP – sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số, do Quỹ Dariu phối hợp tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long. Sân chơi thu hút gần 300 đại biểu, chuyên gia và học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành.

Phương Thảo và Nhật Huy được vinh danh tại cuộc thi công nghệ toàn quốc - ảnh Quang Hiệp.

Từ hơn 400 sản phẩm dự thi trên cả nước, chỉ 11 dự án được lựa chọn vào vòng chung kết hạng mục AI Hackathon. Đứng giữa những đội thi mạnh, được đầu tư bài bản, Thảo và Huy không tránh khỏi lo lắng. “Có những dự án rất ‘khủng’ về công nghệ. Nhưng chúng em tin EchoMind có giá trị riêng, nhất là ở ý nghĩa xã hội” - Nhật Huy nhớ lại.

Niềm tin ấy đã được đền đáp. EchoMind chinh phục ban giám khảo bằng cách tiếp cận nhân văn, tính ứng dụng cao và khả năng phát triển lâu dài. Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cả hai gần như lặng đi, không chỉ vì vui mừng, mà vì những tháng ngày nỗ lực cuối cùng đã được ghi nhận.

Trở về Quảng Trị sau chiến thắng, Thảo và Huy nhanh chóng quay lại với công việc quen thuộc: hoàn thiện sản phẩm. EchoMind hiện vẫn được cung cấp miễn phí, liên tục cập nhật tính năng mới và cải thiện độ chính xác của AI.

Với cô Hoàng Thị Hà, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – người đồng hành cùng hai em trong cuộc thi, thành công của EchoMind không đến từ may mắn. “Hai em làm dự án này bằng một trái tim lớn. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất” - cô Hà nói.

Không chỉ có EchoMind, Phương Thảo và Nhật Huy đều là những học sinh sở hữu bảng thành tích đáng nể. Thảo từng được vinh danh “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị”, đoạt nhiều giải thưởng sáng tạo, hùng biện, văn hóa đọc. Còn Nhật Huy ba năm liền đạt giải cao tại Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên và nhiều cuộc thi học sinh giỏi.

Nhưng trên tất cả, điều khiến nhiều người tin vào tương lai của hai bạn trẻ chính là tinh thần cống hiến. “Các em không làm công nghệ để khoe trí tuệ, mà để phục vụ con người” - cô Hà khẳng định.

Ở một góc nhỏ của miền Trung đầy nắng gió, hai học sinh phổ thông của tỉnh Quảng Trị đang lặng lẽ chứng minh rằng: công nghệ chưa hẳn đã lạnh lùng, vô cảm. Khi được dẫn lối bởi sự thấu cảm, trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể trở thành chiếc cầu nối giữa con người với chính cảm xúc của mình – nhẹ nhàng, bền bỉ và rất người.