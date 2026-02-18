‘Bestie là mẹ’: Nữ sinh 2K6 kể chuyện Tết Bính Ngọ bằng bộ ảnh giàu cảm xúc

SVO - "Con gái là bản sao thời trẻ của mẹ" – câu nói ấy chưa bao giờ đúng hơn khi nhìn vào những khung hình đầy cảm xúc của Nhật Linh và mẹ trong tà áo dài truyền thống. Qua bộ ảnh đón năm mới Bính Ngọ, nữ sinh Hà thành không chỉ muốn tri ân những hy sinh thầm lặng của mẹ mà còn nhắc nhở những người trẻ về một sự thật hiển nhiên nhưng dễ bị lãng quên: Tết đẹp nhất không nằm ở sự rực rỡ bên ngoài, mà nằm ở nụ cười của đấng sinh thành.

Đậu Lê Nhật Linh (sinh năm 2006, đến từ Hà Nội) hiện là sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh học tập, Linh còn là người mẫu ảnh tự do, công việc mang đến cho cô nhiều trải nghiệm và cơ hội thể hiện bản thân.

Đậu Lê Nhật Linh (sinh năm 2006) hiện là sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mặc dù quen thuộc với việc đứng trước ống kính, nhưng chỉ đến khi chụp ảnh cùng mẹ, Linh mới thực sự cảm nhận được giá trị của một bức ảnh chứa đựng cảm xúc chân thật. Bộ ảnh Tết đặc biệt này không chỉ là sự kết hợp giữa hai mẹ con trước ống kính, mà còn là câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng, sự trân trọng thời gian và những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Tết trong tâm trí Nhật Linh luôn là khoảng thời gian thiêng liêng và đáng trân trọng. Đó là những ngày nhịp sống chậm lại, là cơ hội để cô dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, lắng nghe những câu chuyện từ người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Ý tưởng thực hiện bộ ảnh Tết cùng mẹ đến một cách tự nhiên, xuất phát từ mong muốn giản dị: "lưu giữ hình ảnh hai mẹ con".

Mẹ (bên trái) cùng Nhật Linh (bên phải).

Dù quen thuộc với việc đứng trước ống kính, nhưng chỉ đến khi chụp ảnh cùng mẹ, Linh mới thực sự cảm nhận được giá trị của một bức ảnh chứa đựng cảm xúc chân thật.

Để làm nổi bật mối liên kết đặc biệt giữa hai mẹ con, Nhật Linh đã lựa chọn bối cảnh đơn giản, không sử dụng đạo cụ cầu kỳ hay dàn dựng phức tạp. Cô chia sẻ: “Mình muốn mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai mẹ con, vào những ánh mắt, nụ cười và cảm giác bình yên quen thuộc”.

Đứng cạnh mẹ trong tà áo dài truyền thống, Linh nhận ra rằng: Tết đẹp nhất không nằm ở sự rực rỡ bên ngoài, mà ở cảm giác được trở về, được quây quần bên gia đình.

Bộ ảnh Tết đặc biệt này không chỉ là sự kết hợp giữa hai mẹ con, mà còn là câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng, sự trân trọng thời gian và những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Bộ ảnh Tết này, đối với Nhật Linh, là một lời cảm ơn thầm lặng gửi đến mẹ. Cô muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vì những năm tháng mẹ đã hy sinh tuổi xuân để chăm lo cho gia đình, để cô được lớn lên một cách trọn vẹn. Đồng thời, Linh cũng muốn lưu giữ những kỷ niệm quý giá, bởi cô hiểu rằng, thời gian không chờ đợi ai, và thanh xuân của mẹ cũng vậy.

Tết trong tâm trí Nhật Linh luôn là khoảng thời gian thiêng liêng và đáng trân trọng.

Khi ngỏ lời mời chụp ảnh cùng mẹ, Nhật Linh đã rất bất ngờ trước sự vui vẻ và hào hứng của mẹ. Không hề e ngại ống kính, ngược lại mẹ còn rất tự nhiên và nhanh chóng hòa nhập vào từng dáng chụp. Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ, Linh cảm thấy lòng mình dịu lại. Cô nhận ra rằng, mẹ cũng rất tự tin, chỉ là bấy lâu nay, mẹ đã quen với việc đứng sau ống kính cuộc đời của con.

Linh chia sẻ: "Có người nói rằng, con gái là bản sao thời trẻ của mẹ. Khi xem lại những bức hình, mình thấy bản thân giống mẹ nhất ở nụ cười. Có lẽ đó không chỉ là nét giống về ngoại hình, mà còn là sự tương đồng trong cảm xúc và cách thể hiện niềm vui giản dị".

Để làm nổi bật mối liên kết đặc biệt giữa hai mẹ con, Nhật Linh đã lựa chọn bối cảnh đơn giản, không sử dụng đạo cụ cầu kỳ hay dàn dựng phức tạp.

Mẹ thường kể cho Nhật Linh nghe về những cái Tết ngày xưa, khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng vẫn ấm cúng và đầy ắp sự mong chờ. Còn Tết trong mắt Linh bây giờ, lại có phần đơn giản và hiện đại hơn. Tuy nhiên, những giá trị quý giá nhất vẫn không hề thay đổi: được ở bên gia đình, được nhìn thấy nụ cười của mẹ trong những ngày đầu năm mới. Cô không mong một cái Tết thật lớn lao, chỉ mong được ở bên mẹ nhiều hơn, cùng mẹ chuẩn bị một cái Tết sum vầy trọn vẹn.

Bộ ảnh Tết này, đối với Nhật Linh, là một lời cảm ơn thầm lặng gửi đến mẹ.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Nhật Linh muốn được gửi lời chúc bình an, hạnh phúc đến các bạn trẻ và quý độc giả của Báo Tiền Phong: “Mong rằng trong nhịp sống bận rộn, mỗi chúng ta vẫn kịp nhìn về gia đình, trân trọng những khoảnh khắc giản dị nhưng quý giá. Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ và đủ ấm áp để gìn giữ những yêu thương thân thuộc nhất”.

(Ảnh: NVCC)